JOY Social Media Award 2023: ők az idei nyertesek

Hetedik alkalommal is összegyűltek az online világ legnagyobb hatású csillagai a JOY Social Media Award gáláján. A közönség és a szakmai zsűri döntésének köszönhetően a díjazottak közt szerepel többek közt Erős Antónia és Szellő István párosa, Tóth Andi, Lakatos Levente, Szabados Ági, és Sydney van den Bosch is. Idén először #TikTokTanár kategória is szerepelt a kiírásban – itt Marik Laura győzelmét szavazták meg a netezők.

A JOY Social Media Award évről-évre a minőséget és a kreativitást, valamint a leginspirálóbb tartalmakat gyártó influencereket jutalmazza, emellett pedig egy-egy fontos társadalmi ügyre is reflektál. A jelölteket a szerkesztőség állítja a népszerűségi statisztikák, olvasói visszajelzések és szakmai szempontok alapján, azonban a díjról – az egy hónapon át tartó szavazási időszak alatt - a közönség döntött. Idén több új kategória is született. A #Brandépítő kategóriában azokat jelölték, akik ismertségüket felhasználva saját márkájukat építik magas színvonalon. Közülük a legtöbb szavazatot Szabados Ági kapta. forrás: Ódor Dorottya További újítás volt a #JOYFitt, amely az egészséges életmódot hirdető influencereké, és amely kategóriában Somhegyi Krisztián kapta a legtöbb szavazatot. forrás: Ódor Dorottya Az #ŐszinténaSzépségért kategóriában az önazonosságot hirdető és filtermentes valóságot bemutató közösségi média sztárok versenyeztek. Végül Törőcsik Franciska kapta meg a díjat. forrás: Ódor Dorottya Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő TikTok sztárjaival két vadonatúj kategóriában is foglalkoztak. A #TikTokBerobbanóban azokat a tartalomgyártókat ismerték el, akik a platformon a közelmúltban a legnépszerűbbek mezőnyébe kerültek. A kategória díját Mészáros Csabi nyerte. A #TikTokTanár kategóriában az edukatív és szórakoztató TikTok tartalmakat gyártó pedagógusokat ismerték el. A díjat Marik Laura vitte haza. forrás: Ódor Dorottya Visszatérő kategória volt többek közt a tavaly indult #Bestofpodcast, amelyben olyan műsorkészítőket díjaznak, akik szórakoztató, elgondolkodtató adásokat gyártanak. Idén a Levente klubja nyerte az elismerést. forrás: Ódor Dorottya Visszatért a #Hallgasshazait: idén női előadókat és zenészeket jelölt a JOY Magazin, hogy felhívják a figyelmet női tehetségekre. A kategóriában Tóth Andit díjazták. forrás: Ódor Dorottya Újra érkezett a #KépernyőKedvencei kategória is, amelynél idén televíziós párosok, műsorvezető társak, médiaszereplők kaphattak elismerést. A kategória nyertese Erős Antónia & Szellő István lett. forrás: Ódor Dorottya Idén is visszatért a #Példakép, amellyel az értéket közvetítő influencereket díjazták. Idén azok indultak a címért, akik népszerűségüket alapítványok, társadalmi kampányok támogatására is használták. A jelöltek közül a legtöbb szavazatot Sydney van den Bosch kapta. 2023-as jelöltek és győztesek #BRANDÉPÍTŐ: Dancsó Péter, Frohner Fecó, Kárpáti Rebeka, Szabados Ági

#GAMER: Albrechtovics Kitti, CSGO-s lány, Mit Játsszunk?, Unfield

#JOYFITT: Kőnig Anna, Rubint Rella, Somhegyi Krisztián, Toppler Dorina

#ŐSZINTÉNASZÉPSÉGÉRT: Eke Angéla, Laudon Andi, Törőcsik Franciska, Visnyei Barbi Szeretest

#TIKTOKBEROBBANÓ: Dobai Aty, Mészáros Csaba, ReményFarm, Stumpf Patrik

#TIKTOKTANÁR: Horváth Attila, Marik Laura, Meitzer Bence, Saffi Fanni

#BESTOFPODCAST: KAPod, Lapozz!, Levente klubja, Probléma Hajóssal és Márkóval

#HALLGASSHAZAIT: DJ Yamina, Nagy Bogi, Schoblocher Barbara, Tóth Andi

#KÉPERNYŐKEDVENCEI: Majka & Pápai Joci, Szabó Zsófi & Miller Dávid, Erős Antónia & Szellő István, Tilla & Nagy Réka

#PÉLDAKÉP: Döbrösi Laura, Nyári Dia, Puskás-Dallos Bogi, Sydney van den Bosch Hogy tetszett a cikk? Egynek jó. Nice job! Imádom!

