4 étel, ami lenullázza az energiaszintedet: ezeket fogyaszd helyettük!

1. Fehér kenyér

És persze, ide tartozik még minden fehér lisztből készült péksütemény és tészta is. A gabonafélékre és szénhidrátokra nagy szüksége van a szervezetednek, ám nem ilyen, finomított formában. Mivel gyorsan felszívódnak, gyorsan megdobják a vércukorszintedet, ami utána gyorsan be is esik, ekkor érezheted a fáradtságot, erőtlenséget. Ráadásul ezek az ételek nem is tartalmazzák azokat a hasznos vitaminokat és ásványi anyagokat, mint a teljes kiőrlésű változatok. Éppen ezért nem is ajánlott a tészta- és pizzaparti, ha azok fehér lisztből készültek.

2. Dobozos müzlik, cukrozott szeletek

És minden, ami hozzáadott cukrot tartalmaz. Ugyanaz igaz rájuk, mint a finomított lisztből készült termékekre, csak épp plusz hizlaló cukrot is tartalmaznak. Némely terméknek ráadásul olyan magas a cukortartalma, hogy a napi bevitel több mint felét fedezi… Ezek a rejtett, üres kalóriák okozzák a hízást, az energiaszint csökkenését, úgyhogy jobb, ha odafigyelsz rájuk és kiiktatod az étrendedből.

3. Alkohol

A vacsoránál néhanapján elfogyasztott egy pohárka vörösbor nem okoz problémát, sőt még segít is az elalvásban, azaz másnap talán kipihentebben ébredsz. Ám, ha gyakrabban fogyasztasz alkoholt, és esetleg nagyobb mennyiségben is, akkor már általánosan elmondható, hogy fáradtabb leszel az átlagnál.

4. Olajban sült ételek

Ide tartozik minden rántott dolog és persze a sült krumpli. Ezek nagyon elnehezítenek, mert az emésztésükhöz rengeteg energiára van szüksége a testednek. Arról nem is beszélve, hogy nem sok vitamint tartalmaznak, mert azzal még valamelyest kompenzálható lenne a hatásuk...

