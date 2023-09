Emma Watson tündérként ragyogott a vörös szőnyegen, és nem akárkit vitt magával

A szép színésznő csütörtökön tette tiszteletét a Soho House Awards díjátadón a New York-i DUMBO House-ban. Ám, ami ennél is fontosabb, hogy végre nem egyedül érkezett. Mielőtt bárki azt hinné, hogy új szerelmét vitte magával, annak eláruljuk, hogy most egy sokkal különlegesebb partnerrel jelent meg, aki nem más, mint a testvére, Alex Watson.

A férfire igazán büszke lehet a sztár, ugyanis ő is kapott szüleiktől a jó génekből. A jóképű fiatalember pedig szemmel láthatóan szintén nagyon örül húga sikereinek, amiben amikor csak tudja, támogatja is.

forrás: Arturo Holmes/Getty Images

A vörös szőnyegen mosolyogva, egymással viccelődve vonultak végig, ahova Alex egy sötétkék öltönyben érkezett, míg híres tesója egy lenyűgöző, ezüst kreációban mutatta meg magát a nagyérdemű legnagyobb örömére.

A Harry Potter sztárja korábban egy áprilisi Instagram-bejegyzésben árulta el, hogy szoros kapcsolata van testvérével, ugyanis ő segített neki "megtalálni a legnagyobb kihívást jelentő dolgokat”.

forrás: Arturo Holmes/Getty Images

az elmúlt időszakban keveset mutatkozott nyilvános eseményeken, és filmeket sem vállalt el, ugyanis egy vele készült interjúban bevallotta, hogy, "egy kicsit ketrecben érezte magát".

Nagyon szomorúnak éreztem magam, és nagyon dühös voltam sok minden miatt. Többet tanultam a szerelemről és a női létről. Három évbe telt, de végre rájöttem a napi gyakorlatra...Amit nagyon nehéznek találtam, az az volt, hogy el kellett mennem és el kellett adnom valamit, ami felett nem nagyon tudtam befolyást gyakorolni…

Ma már úgy érzi, inkább csak akkor hajlandó igent mondani egy szerepre, ha abba nemcsak saját magát, hanem az ötleteit is beleteheti közösen együtt működve a rendezővel.

