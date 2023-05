A hollywoodi színésznő immáron 5 éve nem vállalt munkát, amelynek okáról most először beszélt őszintén. Egy külföldi lapnak adott közelmúltbeli interjújában pedig azt is elmondta, hogy visszatér-e a filmvászonra. A 33 éves Watsont utoljára a 2019-es Kisasszonyok című filmben láthatták a rajongók, amelynek forgatása 2018-ban ért véget.

Nem voltam túl boldog, ha őszinte akarok lenni. Azt hiszem, egy kicsit ketrecbe zárva éreztem magam. A dolog, amit nagyon nehéznek találtam, az az volt, hogy el kellett mennem, és el kellett adnom valamit, ami felett nem igazán tudtam befolyást gyakorolni. Nagyon nehéz volt az arcának és a szóvivőjének lenni olyan dolgoknak, amelyekben nem tudtam részt venni….

A színésznő azzal zárta mondandóját, hogy most már csak és kizárólag olyan alkotásokban szeretne részt venni, ahol a saját hangját is hallatni tudja és ő is bele tud szólni a munkafolyamatokba. Arra a kérdésre, hogy tervez-e visszatérni a színészethez, Watson a következőt válaszolta:

Igen, teljes mértékben. De szívesen vagyok türelmes, és várok. Szeretem, amit csinálok. És nem akarok többé robot üzemmódba váltani…

A szépséges sztár a kamera mögötti munkájáról is beszélt. Watson ugyanis írt és rendezett egy Prada kampányt tavaly.

Az emberek mindig azt mondták nekem, hogy rendeznem és producerkednem kell, még akkor is, amikor a Harry Potter-filmeken dolgoztam. Aggódtam, hogy ez inkább technikai, semmint kreatív…

Végül mégis belejött, és itt is elkezdte megvalósítani álmait. Erre pedig még nagyobb bizonyíték, hogy hamarosan egy híres zenésznek rendez videóklipet.

