A színész halálát az ügynöksége, a Carey Dodd Associates jelentette be kedden a Twitteren közzétett közleményében.

Mély szomorúsággal kell közölnünk, hogy kedves barátunk és ügyfelünk, Darren Kent pénteken békésen elhunyt. A szülei és a legjobb barátja [voltak] mellette. Gondolataink és szeretetünk a családjával van ebben a nehéz időszakban. Nyugodj békében, barátunk.

Kent Essexben született és nőtt fel, és az Italia Contiban tanult, ahol 2007-ben végzett. Első jelentős színészi szerepe a 2008-as Tükrök című horrorban volt. A Trónok harca egyik epizódjában is szerepelt, amelyben kecskepásztort alakított.



Kent 2012-ben a Van D'or Awards legjobb színész díját is elnyerte, mégpedig Danny szerepéért a Sunny Boy-ban, aki egy ritka bőrbetegségben szenvedő fiú volt, aki nem tartózkodhatott a napon. A filmben szereplő karakteréhez hasonlóan Kent is bőrbetegséggel küzdött a csontritkulás és az ízületi gyulladás mellett. Ám mindezek mellett díjnyertes író és rendező is vált belőle. Ő jegyzi a 2021-es You Know Me című rövidfilmet, amelyet szintén díjaztak.



