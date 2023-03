A Trónok harca sztárja, Natalie Dormer és párja David Oakes a legnagyobb titokban összeházasodtak.

A 41 éves színésznőnek és a Vikingek: Valhalla sztárjának már egy közös gyermeke is született a pandémia alatt, most pedig úgy döntöttek, hogy hivatalosan is összekötik az életüket és kimondják a boldogító igent.

forrás: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images Natalie Dormer és párja David Oakes

Házaséletük kezdetét egy meghitt vacsorával ünnepelték a Roth Bar & Grillben, a somerseti Brutonban. Úgy tudni nem csaptak hetedhét országra szóló lakodalmat, csupán egy meghitt szertartás keretein belül keltek egybe, este pedig martinit iszogatva ünnepeltek a legszűkebb körben, néhány családtaggal és baráttal.

Natalie és David visszafogott esküvőre vágytak, nem akartak hatalmas, fényűző partit. De az biztos, hogy ez így is egy nagyon emlékezetes nap volt.

Csak a számukra legfontosabb, néhány emberrel akarták megosztani a pillanatot, mivel nagyon zárkózott emberek. De gyönyörű szertartás volt. - mesélte az egyik ismerősük

Natalie és David 2019-ben kezdtek randizni, miután együtt szerepeltek a Venus in Fur című darabban.

A színésznő korábban Antony Byrne rendező jegyese volt, de 2018-ban 11 év után végül szakítottak.

