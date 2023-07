A legtöbben úgy nőttünk fel, hogy olyan emberek voltak körülöttünk, akik szeretnek és törődnek velünk. Nekik pedig el is hittük, hogy miért lehet a világ, uralhatod a világot. De mi van azokkal a dolgokkal, amiket senki sem mond el nekünk az életről?

Egy dolog biztos, soha senki nem fog egy "Hogyan kell" kézikönyvet adni a világról. Mindannyiunknak egyedül kell kitalálnunk, hogyan is működik az élet.

De nézzük azokat az életigazságokat, amiket nem mondanak el nekünk, pedig megváltoztatja az élethez való hozzáállásunkat:

Egyedül vagy

Nem számít, hányan vannak körülötted, akik törődnek veled, mindig egyedül vagy. Néha szenvedsz, néha ünnepelsz, de egyedül vagy és felelős vagy önmagadért. Egyedül te mentheted meg vagy pusztíthatod el magad. Fogadd el, hozd ki belőle a legtöbbet, és menj tovább. Van egy életed, amit élned kell.

Az élet nem könnyű

Az élet nem könnyű, de nem is kell, hogy pokol legyen. Rengeteg nehézség fog az utadba kerülni, és szembe kell nézned velük. Ebből nincs kiút, és ez mindenkivel előfordul. Bármilyen nehézségről legyen is szó, valaki más is éppen ugyanezzel küzd.

