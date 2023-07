Hiába igyekszel beosztani a pénzedet, a bankszámla egyenlegedet elnézve mégis elégedetlenül zárod a hónapjaidat? Könnyen lehet, hogy rossz a költségvetés-tervezési stratégiád! És ez a probléma gyakoribb, mint hinnéd, ugyanis a Cofidis Hitel Monitor kutatása során a válaszadók háromnegyede arról számolt be, hogy a spórolás ellenére hiányos a családi kasszája és a megkérdezettek fele szembenézett valamilyen anyagi nehézséggel az elmúlt egy évben. A pénzügyi gondok ráadásul negatív hatással vannak a mentális egészségünkre, hiszen tanulmányok bizonyítják, hogy az anyagi helyzetünk miatt kialakuló stressz szorongáshoz, de akár depresszióhoz is vezethet. A felmérésből például az is kiderül, hogy a résztvevők kétharmada többet aggódik a pénzügyei miatt, és kimerültebb mint egy évvel ezelőtt, közel felük pedig frusztráltabb, türelmetlenebb és rosszabbul alszik. Éppen ezért borzasztóan fontos, hogy tudatosan álljunk a pénzügyeinkhez: a most következő költségvetés-tervezési stratégiák pedig pontosan ebben segítenek neked. Válaszd ki az életstílusodnak megfelelőt és végre vedd kézbe az anyagi helyzetedet!

A folytatásért kattints galériánkra!

Galéria / 4 kép 4 költségvetés-tervezési stratégia, amelyek segítenek, hogy végre kezelni tudd pénzügyeid Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria