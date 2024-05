Soha nem találnád ki! ENNEK az ételnek van a legnagyobb gyulladáscsökkentő hatása a világon

Az étel nemcsak arra van hatással, hogy ne érezzük magunkat éhesnek, de bizony azt is befolyásolja, milyen állapotba kerül az emésztőrendszerünk, ezáltal az egészségünk. Ha gyomorproblémákkal küzdesz, valószínűleg a megoldást is megtalálod a kamrában, egyes ételek ugyanis szuper gyulladáscsökkentő hatással bírnak és képesek helyreállítani a felborult egyensúlyt odabent. Persze ennek az ellentétje is igaz: léteznek olyan kaják, amik csak olajként működnek a tűzön, vagyis még nagyobb gyulladást okozhatnak.

A gyomorban fellépő gyulladást sosem szabad félvállról venni, mert nemcsak a fájdalom és a kellemetlenség miatt fontos vele foglalkozni, hiszen akár autoimmun betegség is állhat a háttérben. A benne található hasznos baktériumok azért dolgoznak, hogy egészséges maradj, de amikor az egyensúly felborul, akkor gyulladás keletkezik, a toxinok pedig a véráramba is bekerülnek, amivel az immunrendszerednek is meg kell küzdenie.

Valószínűleg te is hallottál már róla, hogy az alkohol, a glutén, a cukor mind felboríthatják a természetes működést, de létezik egy étel, amiről kevesebb szó esik, pedig nagyon erőteljes gyulladáscsökkentő hatással bír, ez pedig nem más, mint a marhahús. Ennek oka pedig, hogy ez a fajta hús tele van glutaminnal, amely elképesztően jó hatással van a bélmikrobióma egészségének megtartásában, megakadályozza ugyanis a kórokozók túlszaporodását. Ez az aminosav döntő szerepet játszik a bélgyulladás csökkentésében, ráadásul még a hangulatot, a memóriát és a koncentrációt is javítja. A marhahús magas fehérjetartalma, gazdag vitamin- és ásványi anyag készlete miatt fontos a bélrendszer támogatása szempontjából.

Persze nemcsak a marha, számos más étel is tartalmaz glutamint, mint például a kecskesajt, a vörös káposzta és a különféle hüvelyesek, valamint a kefir, a tojás, a hal és a csontleves.

Ezeket a fűszereket is érdemes beiktatni az étrendbe:

