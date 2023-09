8 virág, ami nemcsak ehető, hanem finom is - akár a kertben is termesztheted őket!

Ha ide tévedtél, az bizonyára azt jelenti, hogy szereted a növényeket, virágokat, talán van is saját konyhakerted, virágosládád sok-sok szépséges virággal. Nem gondolnád, de utóbbiak közül simán lehet, hogy akad olyan, ami nem csupán csodaszép, de ehető, finom és még egészséges is! Elsőre furcsának tűnhet a virágok étkezési célú használata, pedig az igazság az, hogy már évszázadok óta főznek az emberek virágokkal, az ókori rómaiak is ették őket, de Viktória királynő idejében is népszerűek voltak az ilyen ételek.

Az ilyen receptekben többnyire csak a virágok szirmait kell felhasználni, a legtöbb növény esetében ugyanis a szár és a bibe keserű. Fontos még, hogy soha ne főzz olyan növény virágjából, amit kereskedésben vettél, hiszen elképzelhető, hogy permetezve volt. Ha virágos finomságokat főznél, ültess saját növénykéket és kerüld a vegyszereket.

Szeretnéd tudni, milyen virágokból főzhetsz? Nézd meg a ehető fajták listáját galériánkban!

Az Instyle Magazin írása.