Elolvadunk! Dylan Sprouse ennél szerelmesebben nem is köszönthette volna Palvin Barbit

Ez az első szülinapja feleségként, amit természetesen férje, Dylan Sprouse is különlegesnek élt meg. Ezért is vitte el egy romantikus pincészetbe ünnepelni gyönyörű nejét, akivel szemmel láthatóan 5 év után is imádják egymást.

Barbi több interjúban is megjegyezte, hogy Dylan elsősorban a humorával vette le a lábáról, ugyanis számára a nevetés és a közös élmények a legfontosabbak egy kapcsolatban. Szerelmük az elmúlt években pedig csak fejlődött, hiszen szakmailag is rendkívül büszkén támogatják egymást.

Boldog piszkos 30-at a feleségemnek. Valójában még soha nem szerettem részegen mozdonyon ülni, de te tényleg tudod, hogyan tarts meg…

A pár egy igen különleges borvidéken ünnepelt kettesben, ahol a finom fogásokat és borokat egy vonaton fogyasztották el. Barbi egyébként nem sokára színésznőként fog debütálni, méghozzá egy horrorfilmben, amiben egy félig ember, félig kígyó hibrid lényt fog alakítani. Az előzetes alapján pedig igen meggyőzően.

Ezt olvastad már?

Galéria / 4 kép A házasság 4 alaptípusa és jellemzőik Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha olvasnál még Palvin Barbiról!

Galéria / 9 kép Velük járt Palvin Barbi mielőtt rátalált a szerelem Megnézem a galériát