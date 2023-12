Palvin Barbi férjéről döbbenetes dolog derült ki: ma is hatással van rá az, ami gyerekkorában történt vele

A csábos mosolyú színész, Dylan Sprouse számos alkotásban mutatta már meg színészi tehetségét és persze elképesztő testi adottságait is. Éppen ezért megdöbbentő, hogy korábban több producer is kritizálta testalkatát. Erről Kim Rhodes rántotta le a leplet egy podcastban, amelyben elárulta, hogy a Disney Channel The Suite Life Of Zack and Cody című sorozatának idején – ahol a Sprouse testvérek anyjának szerepében láthattuk – Dylan és Cole épp fiatal tinikké cseperedtek, így nem csoda, hogy külsejük is folyamatosan változott. Ez elsősorban inkább Dylan megjelenésére volt igaz, ugyanis több kiló szaladt fel rá abban az időben, míg Cole tartotta a versenysúlyát.

Kim szerint azonban döbbenetes volt látni, hogy a producerek, még gyerekek önbizalmát is képesek lerombolni, ha néhány plusz kilóról van szó. A most 54 éves színésznő azt is megosztotta a nagyérdeművel, hogy az egyik producer szó szerint ordibált az akkor még gyerek Dylan Sprouse-szal, hogy semmi gyorséttermi ennivalót nem vehet magához és igyekezzen lefogyni. Ez pedig Dylan lelkében nagy törést okozott, ugyanis sokáig szégyellte magát testvére mellett.

Dylan és Cole – egypetéjű ikrek, akik mindössze 15 perc különbséggel születtek – hat hónapos korukban kezdtek el színészkedni, és a fiatal Patrickot alakították a Grace Under Fire című filmben. Mára mindketten befutott színészek és őket nézve nem is gondolnánk soha, hogy valaha ilyet kellett átélniük.

