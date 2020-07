Egy apró reggeli trükk segíthet abban, hogy megszabadulj a plusz kilóktól

Nem árulunk zsákbamacskát, fontos tudnod, hogy a kilók maguktól nem olvadnak le. Az egészséges étkezés és a rendszeres mozgás elengedhetetlen feltétele annak, hogy jó formába hozhasd magad Ugyanakkor vannak olyan trükkök, amikkel megtámogathatod a diétát, hogy még látványosabb lehessen az eredmény. A most következő kis reggeli lifehack is épp ilyen, ami alig pár percet vesz el a napodból, mégis hosszútávon határozottan meghálálja a belefektetett időt. A Medical News Today szerint minden egyes reggelihez kellene adni egy kis fahéjat, ha biztosra akarsz menni.

Egy teáskanál fahéj 1,6 gramm rostot tartalmaz, ami segít elérni a napi rostbevitelt, valamint fokozza a teltségérzetet.

Mindemellett arra is kitérnek, hogy a fahéj segíthet ellensúlyozni a magas zsírtartalmú ételek okozta negatív hatást, valamint ismert tény, hogy pozitív hatással van a fahéj fogyasztása a vércukorszintre is, amelynek köszönhetően a fogyás is könnyebb lehet. Tanulmányok igazolták azt is, hogy a fahéj kiváló gyulladáscsökkentő, illetve antibakteriális hatással is bír, ami további segítséget jelenthet azok számára, akik plusz kilókkal küzdenek. Ugyanis amíg a testben egészségügyi ellenállás van, addig a kilók sem fognak lefelé mozdulni!

