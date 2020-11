Diana hercegné testvére szeretné, ha a világ megtudná ezt

Végre megérkezett a The Crown 4. évada, ezzel együtt pedig még a szokásosnál is nagyobb figyelem terelődött most a királyi családra. Rég nem titok, hogy a royal família életét feldolgozó sorozat szereti a csontvázakat előszedni abból a bizonyos szekrényből, a történet pedig immár elért az egyik legizgalmasabb ponthoz, Diana hercegnéhez.

A negyedik évadban felelevenítik Károly herceg és Diana hercegné megismerkedésének történetét, a lánykérést, az esküvőt, majd házas éveiknek nehéz pillanatait, melynek szinte állandó részvevője volt Kamilla. De vajon mit szól ehhez a néhai hercegné családja? Azt tudjuk, hogy a királyi család tagjai bizony nézik a róluk készült sorozatot, de Diana rajongói eddig nem szólaltak meg a The Crown-al kapcsolatban. Egészen mostanáig, most ugyanis Diana hercegné testvére, Charles Spencer kifejtette a véleményét a Netflix sorozatáról:

Számomra aggodalomra ad okot, hogy az emberek megnéznek egy ilyen sorozatot, és elfelejtik, hogy ez fikció.





forrás: GettyImages/David M. Benett

Nyilatkozta Charles, aki bár elismerte, hogy vannak pillanatok, amiket a tények mentén elevenítették meg, ám a tények közti űrt sokszor spekuláció és kitaláció tölti ki. Az is kiderült, hogy Diana rokonait megkereste a Netflix csapata, mivel szerettek volna forgatni Althorpban a család birtokán, ám ők elutasították ezt a kérést.

Sokaktól hallom, hogy olyan számukra a The Crown, mintha egy történelemórán vennének részt, nos, ez azért nagy tévedés.

