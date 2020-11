Károly herceg és Diana hercegné megismerkedésének története nem olyan romantikus, mint hinnéd

Végre megérkezett a The Crown 4. évada, ezzel együtt pedig még a szokásosnál is nagyobb figyelem terelődött a királyi családra. Rég nem titok, hogy a royal família életét feldolgozó sorozat szereti a csontvázakat előszedni abból a bizonyos szekrényből, a történet pedig immár elért az egyik legizgalmasabb ponthoz, Diana hercegnéhez.

A negyedik évadban felelevenítik Károly herceg és Diana hercegné megismerkedésének történetét, a lánykérést, az esküvőt, majd házas éveiknek nehéz pillanatait, melynek szinte állandó részvevője volt Kamilla. De vajon mennyire rugaszkodik el a The Crown a valóságtól?

Nos, az már az előző évadokból kiderült, hogy a cselekmény mindig valós eseményekre épít, de azért ne felejtsük el, hogy ez akkor is egy sorozat, ahol azért néha egy jó jelenetért eltérnek az igazságtól. Ilyen apró ferdítés például a negyedik évadban Károly herceg és Diana hercegné, azaz akkor még csak Diana Spencer megismerkedésének története. Hogy ne lőjük le a sztorit azoknak, akik még nem nézték meg a sorozatot, most maradunk a valóságnál, és ha kíváncsi vagy, hogyan színezte ki a nagy találkozást a The Crown, akkor irány a Netflix!

Károly és Diana még akkor találkoztak, mikor a herceg a lány nővérének, Sarah Spencernek udvarolt. Károly 1977-ben Althorpba látogatott a Spencer családhoz egy vadászatra, ám ekkor Sarah helyett a 29 éves trónörökös figyelme átterelődött az akkor még csak 16 éves Dianára, akivel a látogatása alatt többször is összefutottak futólag, Károlynak pedig megtetszett a mindig mosolygós lány szórakoztató természete.

forrás: GettyImages/Tim Graham

Ezután 1980-ban találkoztak ismét, ám későbbi beszámolóikból kiderül, igazából Diana volt az, akire nagyobb hatást gyakorolt a herceg, mint fordítva. Az akkor még csak 16 éves Dianát lenyűgözte Károly herceg, szinte bálványozta, talán ez lehetett az oka annak, hogy sokáig nem látta át, mibe is mászott bele ezzel a házassággal, és bár feltételezhetően Károlynak is szimpatikus volt a lány, de nem volt fülig szerelmes belé, hiszen ő szívében az első mindig is Kamilla volt.

