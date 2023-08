Ez pedig az azóta eltelt évtizedek során sem változott, bár ezért Deminek is tennie kellett. A csodaszép sztárnak nem volt könnyű élete, illetve karrierjében is többször volt törés, ám még ezek sem tudtak csorbát ejteni szépségén és tökéletes testén. A gyönyörű színésznő a hatodik X-en túl is sportos, vékony és hibátlan.

Ezt a róla készült legfrissebb képek is bizonyítják, amelyeken olyan, mint egy varázslatos sellő. Bruce Willis volt felesége egy zöld, kétrészes bikinibe bújtatta alakját és így élvezte a tenger hűs habjait a nyaralásán.

Természetesen a strandhoz friss, tiszta, smink nélküli arcbőr dukál, amelyet fényvédővel és napszemüveggel védett a káros napsugarak ellen, míg hosszú, védjegyévé vált haját most kontyba fogta. két nagyon jó barátjával, Andreasszal és Athanasia Steggosszal töltötte az idejét luxusjachtjukon. Ezt követően pedig együtt ebédeltek Jeff Bezosszal (59) és menyasszonyával, Lauren Sanchezel (53).

Az újdonsült nagymama, akinek legidősebb lánya, Rumer nemrég adott életet kislányának igazán boldog és kiegyensúlyozott, amit sok barátja szerint annak köszönhet, hogy végre élvezi a független, szingli nők életét. Demi sokat edz, illetve a táplálkozására is nagyon odafigyel.

