A régi hagyományokat és a jelen modern felfogását ötvözte Óbuda egyik legjobb vendéglőjének tulajdonosa, Deli János

Vendéglátós családba született, a vele készült interjúban pedig elárulta, hogy mindig is tudta, hogy ebben a szakmában szeretné tölteni a mindennapjait. A vendégek szeretete, a fogások különlegessége, valamint a hely leírhatatlan, egyedi atmoszférája mind-mind belőle, általa születtek meg, amit egyszerre köszönhet a gyökereinek és az évek tapasztalatainak is. Erről, az útjáról és persze a jövőről is kérdeztük.

Ha körbenézek, aztán rád, egyből az a kérdés merül fel bennem, mikor és hogyan indultál el ezen az úton?

Abszolút családi örökségnek mondanám. A gasztronómia és a vendéglátás iránti szeretetem a nagyapámtól, Kári Józseftől örököltem, aki még 1930-ban nyitotta meg a saját kis éttermét, amit a nulláról épített fel és fejlesztett a pályafutása során. Ezt később a nagybátyám vette át, aztán idővel én is elkezdtem belekóstolni a vendéglátás csínjába-bínjába.

Akkor nem is volt B opció az életedben?

Édesanyám nagyon féltett, mert tudta, hogy rengeteg nehézség elé fogok nézni, ha ezt az utat választom. Többek között miatta végeztem el egy építőipari szakközépiskolát, de 18 évesen mégis újabb kitérőt vettem a vendéglátás felé, ami végérvényesen elindított azon az úton, ami végül a Gléda születését eredményezte.

forrás: Gléda

A pontos pillanatot is vissza tudod idézni?

Ha a pontos pillanatot nem is, azt igen, hogy hol döntöttem el. A nagybátyámék akkor nyitották a szállodájukat, majd felajánlotta, hogy dolgozhatok neki, hogy testközelből lássak és tapasztaljak meg mindent, hogy tudjam, biztosan ezzel akarok-e foglalkozni. 10 nap múlva már biztos voltam benne, hogy soha többé nem akarok mást csinálni. Akárcsak a legtöbb fiatal, én is a ranglétra legaljáról kezdtem, majd Angliába költöztem és elkezdtem szállodai munkák után nézni. A sors furcsa fintora, hogy bár szállodai tapasztalattal rendelkeztem, mégis egy éttermi munkára vettek fel. Az ott töltött egy évnek köszönhetem azt a nemzetközi, zseniális és nagy tudású társaságot, amelynek akkor én is tagja lettem. Ezt követően több Michelin-csillagos étteremben is dolgoztam, de a szívem végül csak haza húzott.

Ennyi élménnyel a hátad mögött is tudtál még magadba szívni tudást?

Hogyne! Bár akkoriban még kevés magas színvonalú étterem volt Pesten, abban a néhányban volt alkalmam dolgozni. Ilyen volt a Csalogány26, az Aranyszarvas és a MÁK bisztró. A csopaki Márga bisztrót pedig 8 évvel ezelőtt, a 2015-ös év elején indítottuk el.

forrás: Gléda

De aztán csak elindult a saját vállalkozás ötlete…

Szerintem nincs olyan ember, akiben legalább egyszer ne jönne fel a saját hely, a saját étterem ötlete. De ennek megvalósításához mindenféleképpen kellettek azok a mély és értékes tapasztalatok, amelyek a Gléda megvalósításában és fejlesztésében is látszódnak. Pont azt tükrözi, amiről mindig is álmodtam, és ami én magam is vagyok.

Egy letisztult, hagyományokat őrző, mégis újító szellemű éttermet sikerült létrehoznod, ami nemcsak szépségében, de a fogásaiban is észrevehető.

A hagyományok megtartása és a mai igényekhez való alkalmazkodás is fontos szempont volt. Szerettem volna, ha minden vendég megtalálja a számára legfinomabb és legtökéletesebb fogást. Legyen szó egy borjúpaprikásról, egy meleg húslevesről vagy egy madártejről. A klasszikus magyar ételek mellett helyet kaptak a glutén- és tejmentes, illetve vegán ételkülönlegességek is. Egyrészt, mert ma már nincs olyan család, ahol ne lenne legalább egy olyan személy, aki valamilyen speciális étkezést követne, másrészt fontosnak tartottuk, hogy a Gléda olyan vendéglőként létezzen a köztudatban, mint amely tényleg tökéletes egyvelegét adja a réginek és az újnak.

forrás: Gléda

A múltat és a jelent körbejárva, most viszont az foglalkoztat, hogyan tovább? Lehet még ezt fokozni? Vannak még megvalósításra váró terveid?

Fejlődni mindig lehet és kell is. Ami a Glédát illeti, még sok gasztronómiai szakember tudásával szeretném emelni a minőségét, illetve nyár elején nyitott meg a szigligeti pop-up éttermünk is. A Gléda klasszikus fogásai mellett balatoni ételek is szerepelnek az étlapon, így tényleg minden vendég kaphat egy szelet Glédát és egy szelet Balatont, akik betérnek. Ez egy igazán izgalmas nyár, új élményekkel és lehetőségekkel, ami bízom benne, hogy még magasabbra emeli az étterem presztízsét és hírnevét.