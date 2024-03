Az ajánlott napi cinkbevitel nők esetében 7, a férfiaknál pedig 10 milligramm, amit egy kis odafigyeléssel könnyedén lehet fedezni változatos étrenddel. Ugyanakkor komoly problémákat okozhat, ha mégsem jut be elegendő a szervezetbe. Rendkívül fontos nyomelem, az immunrendszer működésében kiemelt szerepet játszik, így sokkal könnyebben lebetegszel, ha nem fogyasztasz eleget, és lassabban is épülsz fel! Ráadásul a sejtosztódásban, az új sejtek képződésében szintén rendkívül fontos, szóval ha sokáig szeretnél fiatalos és fitt lenni, akkor is érdemes tudatosan beépíteni a heti menübe!

De mi is történik, ha cinkhiány van a testedben?

1. Hirtelen fogyás

A cinkhiány következtében gyomor- és bélrendszeri problémák alakulhatnak ki, amelyek hasmenéssel járhatnak, de ezenkívül gyakran étvágytalanságot is okoz.

2. Hajhullás

A cinkhiány gyengíti a fejbőr sejtjeit és a hajhagymát is, ettől elvékonyodhatnak a hajszálak (vagy akár a szempilla és szemöldök szőrszálai is), könnyebben töredeznek (ez egyébként a körmökre is igaz lehet), fakóvá és élettelené válnak. Súlyosabb esetben pedig komolyabb hajhullás is kialakulhat.

3. Bőrproblémák

Ahogy a hajat és körmöket gyengíti, úgy ez igaz a bőrre is. A kollagénszintézisben fontos szerepet játszik a cink, így ha nem jut elég a szervezetbe, akkor a bőr öregedése felgyorsulhat, csökken a rugalmasság, és a sebek is nehezebben gyógyulhatnak be, sőt az UV-sugarak okozta káros hatások is fokozottabban jelentkeznek.

4. Szaglás romlása

A cinkhiány az agyban olyan területeket érinthet, amelyek által romlik a szaglás és az ízérzékelés, ez is fokozhatja az étvágytalanságot. Sokan ilyenkor már azonnal Covid-fertőzésre gyanakszanak, holott nem ritka, hogy a kevés cink tünetéről van szó.

5. Látás romlása

Mivel a retinának egyik fontos eleme a cink, ha a szervezetben cinkhiány alakul ki, az farkasvakságot okozhat (ez azt jelenti, hogy szürkületben rosszabbul látsz), és bizonyos látási zavarok is jelentkezhetnek (pl. homályos látás).

6. Depresszió

A cink az agy- és idegrendszer működésében is meghatározó szerepet játszik, ennek tükrében a szorongás és depresszió tüneteit is képes fokozni, ha kevés cink van a szervezetedben.

A legjobb, ha változatos étrenddel igyekszel bejuttatni a cinket, mutatunk 7 ételt, amelyek magas cinktartalommal rendelkeznek:

