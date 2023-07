A szandál, ami meghódította a világot: minden stílusos nő ezt viseli most

Bár néhány napra lehűl a levegő, hetek óta tombol a hőség, amikor legszívesebben csak egy bikiniben feküdnénk a strandon. Persze erre nincs lehetőségünk, így igyekszünk az irodába is csinosan érkezni, amihez korábban adtunk is néhány tippet. És miközben mindent megteszünk azért, hogy folyton képben legyünk a legújabb trendekkel, folyamatosan újabb trendhullámokba ütközünk. Cipők terén idén nyáron az egyik legmenőbb választás a szandál, amivel nem árulunk zsákbamacskát, de azt tudtad, hogy van egy konkrét változat, ami jelenleg mindennél menőbb? A stílusos nők már viselik, így ha figyeled az utca emberét akár itthon, akár nyaralás közben, akkor valószínűleg te is kiszúrtad már, hogy a „Capri” szandál egy ideje erősen meghódította a világot.

Mi az a „Capri” szandál és miért menő?

Ha egyszerűen akarjuk megfogalmazni, akkor azt mondhatjuk, hogy a flip-flop csinosabb változata, ami azt jelenti, hogy egy közös dolog biztosan van ezekben a darabokban: a nagy lábujj el van választva a többitől. Van, aki egyszerűen imádja ezeket a darabokat, míg másokat idegesítenek ezek a plusz pántok, egy dolog viszont biztos: a fél világ odavan értük, ráadásul nagyon jól néznek ki. Sőt, külföldi lapok szerint luxushatást biztosít, sokkal drágábbnak tűnik tőle a szetted, és jobban rajta marad a lábadon, mint egy sima szandál. A legtöbb márka már előrukkolt ilyen szandállal, így bőven találsz magadnak tetsző darabot. Lássuk, hogyan kombinálják a „Capri” szandált az igazi fashioniszták!

Kontrasztosan

A fekete vagy sötétbarna színű cipők és táskák tökéletesen kiegészítik a világos darabokat és szuperül mutatnak együtt!

Farmerrel

Egy laza farmeres szettet is elegánsabbá tud varázsolni egy ilyen lábbeli. Ha nem szereted a magas sarkú cipőket, ez egy jó alternatíva lehet számodra, ha lecserélnéd a sneakert.

Csinos ruhával

A kedvenc nyári ruháddal is tökéletesen jól mutat egy „Capri” szandál, amitől egyszerre lesz laza és elegáns. Tökéletes választás az irodába, városnézéshez és egy barátnős kávézáshoz is.

Midi szoknyával

A legegyszerűbb verziók nagyon hasonlítanak a sima flip-flopra, amit leginkább a tengerparton, nyaralás közben tudunk elképzelni magunkon. Szinte kivétel nélkül minden szettel jól mutatnak és a sportosabb vonalat erősítik.

