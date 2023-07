A klasszikus stílus kedvelőinek: 5 antitrend, amit imádni fogsz a nyári hónapokban

Ha te is készülsz nyaralni az elkövetkező hetekben, akkor tudod, milyen stresszes is lehet a pakolás, pontosabban az a része, hogy leredukáld a gardróbod néhány kulcsdarabra, amit majd szívesen viselsz akár a tengerpartra, akár más máshová. Ilyenkor a legtöbben olyan darabokat igyekeznek választani, amik könnyen és különböző módon kombinálhatóak egymással. Azaz egy nadrággal és több, különféle stílusú és fazonú felsővel máris kipipálhatsz néhány szettet. Ha pedig te is a klasszikus stílus kedvelői közé tartozol, akkor máris nyert ügyed van, kevésbé okoz fejtörést a pakolás és a szettek kiválasztása, hiszen olyan darabok birtokában vagy, amik mondhatni sosem mennek ki a divatból.

Ez azt jelenti, hogy azok közé tartozol, akik nem követik minden héten figyelemmel a trendeket és nem ugranak azonnal, amikor egy-egy trendhullám végigsöpör a világon. Téged hidegen hagy a barbiecore, a mermaidcore és azzal sem tudsz mit kezdeni, ha épp mikro- vagy megatrendként hódít a halász szandál, ugyanis a legnagyobb önbizalommal viseled azokat a klasszikus darabokat, amiket már évekkel ezelőtt beszereztél és bármikor megállják a helyüket.

A klasszikus stílus kedvelői általában kiegészítők terén igyekeznek villantani: egy-egy egyszerűbb szettet egy-egy hangsúlyos fülbevalóval vagy különleges cipővel szeretnek egyedivé tenni. Ha magadra ismertél a leírásban, akkor jó helyen vagy, ugyanis mutatunk néhány darabot, amit jelenleg antitrendként emleget a divatvilág, te viszont biztos odáig leszel értük a forró hónapokban és az is biztos, hogy ezeket nem csak idén tudod majd viselni!

Crop top helyett magas nyakú felső

Nagyon trendi idén nyáron bikinifelsőt vagy apró topot viselni szoknyával, ehelyett a klasszikus stílus kedvelőjeként mutatunk egy jobb alternatívát. A magas nyakú darabok eleganciát sugároznak és sokkal időtállóbbak.

Mikro helyett maxi

Szintén trendi idén az extrán mini szoknya, de ehelyett inkább a fehér pamut és lenvászon szoknyát ajánljuk, amiből simán jöhet a hosszú verzió.

Flip-flop helyett szandál

Megatrend most a platformos flip-flop cipő, de ha te is a klasszikusat részesíted előnyben, akkor viselj inkább vékony pántos szandált.

Sportos helyett macskaszem

A legtrendibb napszemüvegek közé most a sportos, szögletes keretek tartoznak, de ha időtálló darab mellett tennéd le inkább a voksod, akkor a cicaszemet ajánljuk. Sosem lehet megunni, megéri beszerezni belőle egy darabot.

Felsliccelt helyett széles szárú

Tudjuk, mennyire menőnek számítanak most a széles szárú, elöl felsliccelt nadrágok, de ha nem ülsz fel a trendhullámra, érdemes megmaradnod azoknál a verzióknál, amelyeken nem található meg ez a szétvágás.

A galériánk pedig bizonyítja, hogy nem mindig a legjobb választás az aktuális trendet választani:

