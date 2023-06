Végre elérkezett az évnek azon időszaka, amikor nem rétegekbe burkolózva kell elindulnunk otthonról, épp ellenkezőleg: végre élvezhetjük a napsütést és a lenge ruhákat. Korábban már adtunk ahhoz segítséget, hogy mit érdemes bepakolnod magaddal, ha tengerpartra készülsz, ahogy azt is megmutattuk, milyen kapszulagardróbbal érdemes útra kelned, ha nyaralni készülsz. Most pedig jöhetnek azok a lábbelik, amik elengedhetetlen elemei lesznek a 2023-as nyári divattrendeknek, azaz amiket a francia nők is előszeretettel viselnek jelen pillanatban. És ha valakik, ők biztosan tudják, mi számít trendinek! Lássuk, milyen cipőkről van szó:

Egyszerű barna papucs

Ezeket a papucsokat szinte mindennel tudod kombinálni, legyen szó farmernadrágról vagy midi szoknyáról, mindennel jól mutatnak. A francia nők imádják a könnyen kombinálható, több nyári szezonon keresztül is viselhető darabokat, és ezek a papucsok egyértelműen ebbe a kategóriába esnek.

Magas sarkú szandál vagy papucs

Ez is egy olyan alapdarab, ami nem ma bukkant fel a francia nők gardróbjában, de idén is hódít. Minden szettet csinosabbá varázsol és még a lábakat is hosszabbnak láttatja.

Megkötős darabok

A nyár a legtöbb embernek nem csupán a nyaralásról szól, hanem arról is, hogy bejárjon a munkahelyére épp úgy, mint az év többi részében. Ilyenkor a francia nőknél gyakran előkerülnek a magas sarkú és megkötős szandálok. A legnagyobb melegben egyébként is kihívás lehet csinosan öltözködni, de a francia nőket még ekkor sem hagyja el a stílusérzése. Korábban egyébként már írtunk arról, hogyan lehetsz csinos 30 fokban is anélkül, hogy bikinire kellene vetkőznöd – olvasd el a cikket itt.

Espadrilles

Legyen szó lapos vagy magas darabokról, a francia nők egyik kedvence az espadrilles, ami tökéletesen hozza a nyári életérzést még a betondzsungelben is. Ha tehetik, idén ebből is a megkötős verziót választják, mert ez most menőbb, mint valaha.

Csinos flip-flop

Tudjuk, hogy ez az egyik legmegosztóbb nyári cipőtrend, ugyanis vagy utálod és rá sem tudsz nézni vagy egyszerűen odáig vagy érte a kényelme miatt. Idén hódítanak a színes és nude darabok, magasított darabok. A francia nők is simán felkapják egy-egy barátnős délutánra vagy városnézős kirándulásra.

