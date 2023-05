Szinte észrevétlenül köszöntött be egyik napról a másikra a nyári meleg, így ilyenkor akarva akaratlanul is csak arra tudunk gondolni, hogy a vízparton pihenni lenne a legjobb. Persze eljön hamarosan a nyaralások időszaka is, mi pedig már jó előre felkészülve várjuk, hogy belecsobbanhassunk a fesztiválok és az utazások forgatagába. Addig is a legjobb, amit tehetünk, hogy inspirációt gyűjtünk a következő kiránduláshoz, mégpedig divatfronton. Össze is szedtük, mik azok az alapdarabok, amik nélkül el lehet utazni, de nem érdemes. Következzenek a nyár legmenőbb alapdarabjai, ha vízpartra készülsz.

Bikini

Természetesen ez az a ruhadarab, ami egyértelműen helyet kap a bőröndben, és idén extra trendinek számítanak az egyrészes fürdőruhák és a magas derekú bikinik. Nem véletlen, hiszen még mindig hódít a nosztalgia core, azaz a régmúlt trendjeinek visszaidézése.

Halász sapka

A bucket hat már tavaly is jelen volt a trendtérképen, idén sem megy sehova, vagyis kihagyhatatlan kelléke a nyaralásnak. Nemcsak trendi, de a fejtetődet is megvédi a káros napsugárzástól. Igazi jolly joker darab!

Lenvászon ing

Mi az, ami egyetlen francia nő gardróbjából sem hiányozhat? Természetesen az ing, ami nyáron csakis lenvászon anyagú lehet: legyen szó fehérről vagy épp kék csíkosról.

Papucs

A tengerparton a legkényelmesebb lábbeli egyértelműen a papucs, amiből pár pillanat alatt kibújhatsz amellett, hogy gyorsan ki tudod belőle rázni a homokot. A stílusos fehér darabok idén mindennél menőbbek.

Fonott táska

A kosár alakú táska vagy szalmatáska a nyár egyik kedvelt kiegészítője, ami minden évben előkerül a stílusos nők gardróbjából. Idén sem lesz másképp, ha tengerpartra készülsz, szinte kötelező elem!

Pasztell napszemüveg

Tudtad, hogy 2023 egyik legnagyobb napszemüveg trendje a pasztell színű keret és lencse? Egyenesen a 2000-es évekből köszön vissza ez a stílus, ami minden szettet feldob.

Sort szett

Elérkezett a színes és vibráló rövidnadrágos szettek ideje, amit mikor tudnál önfeledtebben viselni, mint egy nyaraláson? Ráadásul sokat nem is kell agyalnod a napi outfiteken, ha néhány ilyen szettet is magaddal viszel.

