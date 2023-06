Nyaralni készülsz? Mutatjuk a kapszulagardróbot, ami nélkül egyetlen stílus nő sem indulna el

Végre elérkezett az évnek azon időszaka, amikor mindenki igyekszik kiereszteni a fáradt gőzt és elutazik egy kicsit, hogy D-vitaminnal és energiával feltöltődve térjen vissza a munkahelyére. Ha te is épp nyaralás előtt állsz, akkor valószínűleg neked is nagy fejtörést okoz, hogy mégis mi mindent pakolj be a bőröndödbe, mennyi ruhát vigyél és mi az, amire tényleg szükséged lesz. Mert valljuk be, aki utazott már nagyobb útra, az valószínűleg hazaérve konstatálta, hogy csomó olyan cuccot vitt magával, amire valójában semmi szüksége sem lett volna vagy épp olyan alapdarabok nem kerültek be a táskájába, ami épp kapóra jött volna. Hogy idén minden hibalehetőséget kiiktathass, érdemes elolvasnod az alábbi összeállítást, ugyanis minden alapdarabot és jól kombinálható, divatos cuccot egy csokorba gyűjtöttünk, hogy neked már csak inspirálódnod kelljen.

Top: fehér, fekete vagy csíkos

Valószínűleg neked is feltűnt, hogy a boltokat elárasztották a kis ujjatlan topok, amikből fekete, fehér és csíkos verzió is elérhető, és a legjobb benne, hogy szinte bármivel tudod őket kombinálni. Egy egyszerű fehér vagy fekete topot a végtelenségig variálhatsz: ugyanúgy jól fog mutatni a kedvenc farmereddel, mint a legszebb szoknyáddal.

Lenvászon minden mennyiségben

Legyen szó rövid- vagy hosszú nadrágról, felsőről vagy ruháról, a lenvászon anyag kikerülhetetlen nyáron, ami nem véletlen, hiszen egy légáteresztő és kellemes anyagról van szó. Nagyon jól működik együtt a neutrális színekkel, az arany ékszerekkel és a kedvenc szalmakalapoddal és -táskáddal.

Fehér ing

Szintén alapdarabnak számít nyáron, hiszen nemcsak akkor jöhet jól, ha kicsit lehűl kint a levegő, hanem a strandon is nagy hasznát veheted. Nem feltétlenül kell külön strandkendőt vagy strandruhát beszerezned, elég ha van egy fehér inget, azt is simán bevetheted.

A tökéletes sort

Egy bézs vagy fehér sorttal sosem lehet mellélőni: a városnézéshez a legjobb és legkényelmesebb választás, ráadásul a fentebb sorolt darabokkal is tökéletesen mutat. Papuccsal, szandállal és sneakerrel is megállja a helyét.

Midi ruha

Ha nem szereted a túl rövid darabokat, és úgy érzed, a túl hosszú sem a te tereped – mert meleg van benne és a magasságodhoz sem passzol – akkor a midi tökéletes lehet számodra. Ez az idei év egyik nagy visszatérő trendje, ami mindenkinek jól áll. Már csak meg kell találnod a megfelelő fazont és mintát!

Fehér sneaker

Persze a lábbelikről sem feledkeztünk meg: a fehér sneaker nemcsak megunhatatlan, de garantáltan jól mutat majd mindegyik szetteddel. Legyen szó csinos midi ruháról vagy rövidnadrágról, mindenhez passzol.

Barna papucs

Ezzel a lábbelivel sem lőhetsz mellé, míg a zárt cipőt a hűvösebb időben vagy túrázáshoz tudod viselni, addig a legnagyobb hőségben a tengerparton vagy városnézés közben a papucs a legjobb választás.

A környezettudatosság szempontjából is lényeges, hogy egy ruhát többször viseljünk:

Galéria / 12 kép 6 sztár, aki kétszer vette fel ugyanazt a ruhát a vörös szőnyegre Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ezekre az adatokra nem számítottunk:

Galéria / 8 kép Híres nők, akiknek a ruhamérete mindenkit megdöbbentett Megnézem a galériát