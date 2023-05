Még nincs pár hete, hogy lesifotók buktatták le őket a Coachella Fesztiválon, ahol forró, vad csókokat váltottak egymással, mégpedig a közönség sorai között, most pedig szemmel láthatóan már a párok megszokott, harmonikus mindennapjait töltik együtt. Az elmúlt években több sztár is visszatalált régi szerelméhez. Többek között JLo és Ben Affleck, most azonban a fiatal generáció egyik legszebb párja is úgy döntött, hogy 2 év szünet után újra esélyt ad kettőjük szerelmének.

A szerelmeseket legutóbb New York utcáin kapták lencsevégre, kéz a kézben. A Camiláról és Shawnról készült képeken pedig jól látszik, hogy boldogabbak és szerelmesebbek, mint valaha, aminek valószínű nagy köze van ahhoz is, hogy 2 évig a saját útjaikat járták. 2021-ben nem indokolták a szakításukat, ám azt hangsúlyozták, hogy jó barátokként vettek egymástól búcsút. Többször is felröppentek pletykák, hogy még egyikük sem lépett túl a másikon, ugyanakkor mindketten adtak esélyt másoknak is.

Ettől függetlenül a köztük lévő erős kémia és különleges kapcsolat nem múlt el nyom nélkül, amire bizonyíték, hogy ismét egy párt alkotnak. A rajongók abban bíznak, hogy most örökre együtt maradnak, illetve ha nem is most, de hamarosan sor kerülhet a leánykérésre is.

