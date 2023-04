Dobj el mindent: Camila Cabello új száma a Shawn Mendes-zel való heves csókcsatájáról szól?

Camila Cabello és Shawn Mendes két évig alkottak egy párt, és kijelenthetjük, hogy az egész világ imádta őket. Aztán mindenki ledöbbent, amikor a lánykérés helyett a szakításukat jelentették be 2021 novemberében, azóta pedig titkon abban reménykednek a rajongók, hogy a két sztár újra egymásra talál.

Ez a kívánság pedig néhány nappal ezelőtt teljesült is, a Coachella Fesztiválon ugyanis Camila és Shawn vadul csókolóztak és ölelkeztek, mintha soha nem is szakítottak volna, erről pedig nem egy videó is készült, amelyek persze mind kikerültek az internetre.

A két sztár csókcsatája persze még nem jelenti azt, hogy hivatalosan is újra összejöttek (bár egy paparazzi kérdésére Camila konkrétan azt válaszolta, hogy ők újra egy pár), ám úgy tűnik, hogy a dolog mély nyomot hagyott Camilában, aki megosztott egy részletet a legújabb dalából, amire az egész világ felkapta a fejét.

A dal szövege ugyanis egyértelműen Shawn Mendesről és a Coachellán történt csókokról szól:



„Hogy lehet, hogy te egyszerűen sokkal jobb vagy,



Ez valaha is véget ér?



Jössz a Coachellára?



Ha nem jössz, mindegy,



Ha jössz, édesem, csak erre fogok gondolni"



A dal címében ráadásul egy dátum is szerepel (április 12.), ami egy nappal azelőtt volt, hogy megtörtént volna az a bizonyos csók exével, Shawn Mendes-zel. Itt hallgathatod meg a dalt:

Vajon Camila már előre eltervezte, hogy a Coachellán összejön Shawnnal? Vagy az egész csókolózás csak egy reklámfogás volt, amivel ezt a dalt akarta promózni?

Mindenesetre most már még jobban szeretnénk tudni, hogy Camila és Shawn újra összejöttek-e, bár a dal arra utal, hogy az énekesnő érzései még egyáltalán nem múltak el Shawn iránt...

