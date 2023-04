A két fiatal tehetség ugyanis nemcsak a zenében, de a való életben is remekül kiegészítette egymást. Ezért volt akkora fájdalom a rajongók számára, hogy 2021-ben két év együttjárás után mégis szakítottak egymással. Bár mindketten igyekeztek gyorsan továbblépni, egymásról írt számaik miatt sokakban felmerült a kérdés, vajon biztosan elmúltak-e a szerelem?

Nos, most már nemcsak a jelek utalnak arra, hogy Shawn Mendes és Camila Cabello érzései újra fellángoltak egymás iránt, hanem a róluk készült friss képek is. Egy hete még a sztárok kedvenc fesztiválján, a Coachellán kapták le őket csókolózva, most pedig kéz a kézben, Los Angeles utcáin, ahol egymást átölelve és beszélgetve sétáltak (persze egyesek kételkednek ebben, mivel csak hátulról látni őket a videón). Egy közeli forrás szerint már hetek óta találkozgatnak egymással és mindketten nagyon izgatottak, hogy ismét egy párt alkotnak, csak már új emberekként.

A forrás azt is hozzátette, hogy az elmúlt 18 hónap, amit külön töltöttek, rádöbbentette őket, milyen különleges kapcsolat van közöttük, amit nem akarnak csak úgy elengedni. Két napja, amikor kézen fogva sikerült lencsevégre kapniuk őket a fotósoknak, Camila egy igazán beszédes számot adott ki, amelyet nyilvánvalóan a Coachellás találkozásuk ihelett. Bár hivatalosan még nem erősítették meg, hogy ismét egy párt alkotnak, a rajongók tűkön ülnek az első közös képért 2 évvel a szakítás után.

