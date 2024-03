A két sztár kapcsolata példaértékű, hiszen azon kevés hollywoodi ex házaspárok közé tartoznak, akik a válásukat követően is barátok – sőt, mi több legjobb barátok – tudtak maradni, illetve új párjaikkal is kivételesen jó kapcsolatot ápolnak.

A színész családja közel két éve, 2022-ben jelentette be, hogy örökre visszavonul, ugyanis afáziát diagnosztizáltak nála, később pedig temporális demencia is kialakult nála. Ez a neurológiai rendellenesség, egy komplex nyelvi zavar, amely az agy nyelvi központjainak károsodása vagy sérülése miatt alakul ki. Azt, hogy pontosan miért történt ez szel nem tudni, de annyit tudni, hogy állapota folyamatosan romlik és ma már egyáltalán nem képes felügyelet nélkül lenni.

Ettől függetlenül családja mindig igyekszik boldogságot csempészni a mindennapjaiba, illetve a szülinapokat is emlékezetessé tenni. Demi ennek apropóján osztott meg két képet, amely láttán mindenki szeme könnybe lábad. Az akciósztár egy karosszékben ül volt feleségével beszélgetve, míg a másokon unokájával, Louettával látható.

Boldog születésnapot, BW! Szeretünk téged, és nagyon hálásak vagyunk érted. - - írta a 61 éves sztár a képhez.

A hihetetlen megható képet lányai és második felesége is kedvelte, aki szintén jó barátnője Deminek.

Más hírességek is érintettek voltak az afázia nevű betegségben!

