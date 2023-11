A súlyos beteg Bruce Willis új videóban szerepel: megható pillanatokat osztott meg a lánya

családja 2022 márciusában állt ki a nyilvánosság elé azzal, hogy a színészt afáziával diagnosztizálták, így 67 évesen kénytelen visszavonulni a filmezésről. Később kiderült, frontotemporális demenciája is van, az állapota pedig folyamatosan romlik. A családja minden megpróbáltatásban és pillanatban igyekszik mellette állni és támogatni a színészt, hogy megkönnyítsék a mindennapjait.

Nemrég felesége, Emma Heming Willis is megszólalt, aki elmondta: még a nehéz napokban is igyekeznek megtalálni a szépséget. Most, hogy a hálaadást is megünnepelték, felkerült a netre néhány megható felvétel a sztárról, amit a lánya, Scout Willis osztott meg a közösségi oldalain.

A 32 éves Scout videóján és fotóján egy szürke sapkában és szürke pulcsiban látható. A színész és lány megható pillanaton osztoznak: az első felvételen egymás kezét fogják, a másodikon Scout édesapja tenyerébe hajtja a fejét. Az utána következő videó már egy márciusi felvétel, amely a színész születésnapján készült:

Az Instagramon megosztott sztoriból nem derült ki, hogy Demi Moore-ék is velük ünnepeltek-e. Emma Heming Willis viszont megosztott egy családi képet, amelyen mindannyian szerepelnek, de ez valószínűleg nem most készült, hiszen Rumer Willis még pocakkal látható rajta.

Ezeket biztosan nem tudtad a színészről:

Galéria / 6 kép 6 érdekesség, amit talán még sosem hallottál Bruce Willis-ről! Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Neked melyik a kedvenc filmet tőle?

Galéria / 15 kép Bruce Willis top 15: A legnépszerűbbtől, a legrosszabb filmjéig Megnézem a galériát