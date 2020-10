A nagy igazság: most akkor a fehér, vagy a barna rizs az egészségesebb?

Míg az ázsiai konyhának abszolút alapja a rizs, addig persze mi magyarok sem panaszkodhatunk, hiszen ha köretről van szó, a nagy átlag még mindig a rizs-burgonya-tészta hármasában vesztegel – pedig milyen jó is egy jó bulgur, quinoa, vagy épp grill zöldség! Persze rizs tekintetében is igen nagy a választék, azonban most a fehér és a barna változatát vettük górcső alá. Ugye, te sem hitted, hogy csupán a „színe” a különbség?

Alapvetően a barna rizs egy hántolatlan változat, azaz a rizsszem egészét tartalmazza, így eláruljuk, hogy a fehérhez képest jóval több benne a tápanyag, valamint magasabb a rosttartalma is. Mivel a fehér rizs glikémiás indexe magasabb a barna verzióhoz képest, így gyorsabban emeli meg a vércukorszintet és vált ki inzulinválaszt. Mutatunk is egy kis táblázatot, hogy lásd, miről is van pontosan szó:

A táblázat a healthline.com adatai alapján készült.

A tápanyagokat nézve egyértelműen a barna rizs az, ami egészségesebb verzió, azonban (hopp, itt jön a csavar!) még jobban jársz, ha a basmati rizst választod, hiszen bár szénhidráttartalma nem sokban különbözik a fehér rizsétől, azonban lassabban felszívódó szénhidrát, ergó még tovább egyensúlyban tartja a vércukorszinted és tovább tart a jóllakottság érzése is.

