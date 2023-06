A 75 éves sport-, és filmlegenda, valamint politikus, Arnold Schwarzenegger nem messze tőlünk, egy kis osztrák faluban, Thalban született. Nehéz gyermekkora volt, édesapja, Gustav a nácikkal szimpatizált, ráadásul sokkal jobban szerette másik fiát, Meinhardot. A szigorú apa arra ösztönözte fiait, hogy sportoljanak minél többet, így Arnold már kisfiúként állandóan mozgásban volt. 14 évesen döntött úgy, hogy olimpiai súlyemelő szeretne lenni, ennek érdekében 15 évesen elkezdett pszichológiát tanulni, hogy jobban értse, milyen komoly kapcsolat van a mentális és a testi erő között. Mindössze 20 évesen elnyerte a megtisztelő címet, ő lett Mr. Universe. Végül a hatvanas években, illegális bevándorlóként érkezett meg az Egyesült Államokba, hogy aztán a kilencvenes évekre ő legyen az egyik legmenőbb akciósztár a világon, maga a Terminátor.

Arnold Schwarzenegger már sportolóként is fantasztikus karriert futott be, összesen hét alkalommal nyerte meg a Mr. Olympia címet, ő a mai napig a világ egyik legkedveltebb testépítője.



A világsztár hat hónappal azután jött össze első komolyabb szerelmével, Barbara Outlanddel, hogy megérkezett az Egyesült Államokba, eleinte jól megvoltak, de aztán szakítás lett a vége. A nő csak ezután tudta meg, Arnold nem volt éppen hűséges, számtalan alkalommal megcsalta.

Következő szerelmét, Sue Moray-t 1977-ben ismerte meg, vele a kezdetektől nyitott kapcsolatban élt, így jöhetett össze mellette későbbi feleségével, Maria Shriverrel. Ez már Sue-nak is sok volt, arra kérte a sztárt, válasszon, ő pedig Maria mellett tette le a voksát. 1986-ban házasodtak össze, négy gyermekük született, Katherine, Patrick, Christopher és Christina. A család egészen 2011 élt boldogan, ekkor azonban sötét titokra derült fény, kiderült, hogy Arnold Schwarzeneggernek van egy eltitkolt fia, Joseph Baena, akinek korábbi házvezetőnőjük az anyukája. Maria ekkor óriási fájdalmat élt át, ahogyan a közös gyerekek is, a botrányos válás pedig hatalmas médiavisszhangot keltett.



„Az emberek emlékezni fognak a sikereimre, de emlékezni fognak a legnagyobb baklövéseimre is. (…) Az a botrány teljesen betett a házasságomnak, a gyerekeimmel való kapcsolatomnak. Hatalmas fájdalmat okoztam a családomnak és nekem már ezzel a tudattal kell leélnem az életem” – vallotta őszintén Arnold Schwarzenegger a róla készült Arnold című Netflix dokuban, amit június 7-étől lehet megnézni.



Maria Schriver teljesen összeomlott, amikor megtudta, hogy imádott férje éppen akkor ejtette teherbe a házvezetőnőt, amikor őt is, a babákat annak idején egyszerre várták…

