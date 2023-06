Angelina Jolie drámaian új külsővel lépett utcára: sokak szerint a szerelem az oka

nem csupán földöntúli szépségéről, illetve tehetségéről híres, hanem elegáns, nőies, kifinomult ízléséről is, kedvenc árnyalatai között szerepel a fekete, a fehér, a bézs, a khaki és a pasztell sárga, melyek mellett mindig igazán jól mutatott hol sötétebb, hol világosabb – barna – haja. Mondhatni ez a hajszín volt a védjegye. Olykor azonban mindenki igényel egy kis változást, megújulást, a színésznőnél pedig most jött el ez az időszak, a napokban drámaian új külsőt villantott New York-ban.

drámai új külsőt villantott

A 48 éves -t kedden kapták lencsevégre három gyermeke, a 19 éves Pax, a 18 éves Zahara és a 17 éves Shiloh társaságában New York belvárosában, ekkor figyeltek fel megújult loknijaira. A sztár kimondottan sokat vágatott a hajából, a tincseit a fodrásza kiszőkítette, a hajtöveknél pedig egy világosabb barna árnyalatot használt. Angie eddig is letagadhatott volna akár 1-1,5 évtizedet, új frizurájával ez még inkább menni fog neki.

Az Oscar-díjas színésznő szőke hajához a tőle megszokott elegáns darabokat párosította, fekete tűsarkúba és fekete, testhez simuló ruhába bújt, illetve bézs kabát és táska volt nála. Fekete, különleges formájú napszemüvege, valamint finom, rózsaszín rúzsa stílusosan nyáriassá varázsolták megjelenését. A változás okáról egyelőre nem tudni semmit, a rajongók azt tippelik, hogy talán most jöhetett el nála az az idő, amikor végképp maga mögött tudhatja szakítását gyerekei apjával, Brad Pitt-tel, esetleg új kapcsolata van kibontakozóban. Egy ideje már azt találgatják, hogy vajon tényleg összejött-e a milliárdos David De Mayer Rothschilddal.

