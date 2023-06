Sokszor és sokan leírták már, hogy mennyire fiús és Brad Pitt lánya, Shiloh Jolie-Pitt. A most már 17 éves sztárcsemete valóban az évek során szépen fokozatosan alakult át, elkezdte röviden hordani a haját, elhagyta a kisszoknyákat, és inkább a fiúknak szánt ruhák közül válogatott a gyerekosztályon, így nem csoda, hogy sokan találgatták, hogy vajon mi állhat Shiloh átalakulásának hátterében, mint ahogyan sokakat zavart például az is, hogy Megan Fox kisfia egy időben sokszor királylánynak öltözött.

A két színész egyébként hivatalosan sosem nyilatkozott lánya nemi identitásáról, arról viszont igen, hogy gyerekeiket mindig szabad szellemben nevelték, és arra bíztatják őket, hogy hagyják szárnyalni személyiségüket. Mindeközben elterjedt az a pletyka is, hogy családi körben már Shiloh rég nem is használja a nevét, azt szereti, ha Johnnak szólítják, ám hogy mindebből mi volt az igaz, az talán sosem derül ki.

Az utóbbi időben viszont ismét Angelina és Brad lánya a téma!

Nem lehet ugyanis szó nélkül elmenni amellett, hogy Shiloh Jolie-Pitt mennyire megváltozott. A világjárvány miatt két évig a vörös szőnyeges eseményeknek is híján voltunk, ám mikor végre ismét felpörögtek a filmbemutatók és világpremierek, Angelina Jolival lánya is visszatért a figyelem középpontjába. Méghozzá nem is akárhogy! Shiloh több hivatalos rendezvényen is részt vett, méghozzá anyukája oldalán olyan ruhában állt a kamerák elé, amilyenekben hosszú évek óta nem láttuk: szoknyában, na meg egy korához megfelelő visszafogott sminkben. És akkor meg sem említettük a legújabb táncos videót...

A 17 éves Shiloh tényleg nagyon csinos csaj lett, nézd meg galériánkban átváltozását!

Itt pedig átalakulását követheted végig!

