Brad Pitt és kapcsolata nem úgy ért véget, ahogy indult: épp ellenkezőleg, a két sztár nagyon összeveszett 2016-ban és a jelek szerint a mai napig nem békült ki. Sőt, Angelina még azt is megtiltotta Bradnek, hogy a közös gyerekeikkel találkozhasson. A színésznő akkoriban azt állította, hogy a férfi agresszív viselkedése és alkoholproblémái miatt veszélyt jelent a családra. Később aztán a bíróság úgy határozott, hogy a színész is látogathatja a gyerekeket, Angelina viszont fellebbezett, mert nem értett egyet a döntéssel.

Így a csata a mai napig nem zárult le, sőt a napokban újabb részletek derültek ki azzal kapcsolatban, hogy mit gondol az exéről. A Page Six megszerezte azokat a jogi dokumentumokat, amikben az áll, hogy a két fél korábban megegyezett, hogy sosem adják el a másik jóváhagyása nélkül a 30 millió dollárt érő (átszámítva nagyjából 10 milliárd forint) részesedésüket a francia Chateau Miraval birtokon. Angelina viszont ezt nem tartotta be: ügyvédei azt állítják, hogy a nő jogellenesen cselekedett, amikor a színész tudta nélkül túladott a saját részét.

„Ahogy a tárgyaláson is be lesz mutatva, Angelina Jolie jogellenesen cselekedett, súlyosan és szándékosan megkárosította Brad Pittet, és jogtalanul tett szert vagyonra” - olvasható a színész ügyvédei által jegyzett iratokban.

A dokumentumokból az is kiderült, hogy mindez a jogi csatározások közepette történt 2021-ben, pedig egy sajtóközleményből értesült a hírről. A legrosszabb az egészben, hogy Angelina egy orosz milliárdosnak adta el a részét, amit az exférje azért is tart problémásnak, mert így a birtok neve összeköttetésbe kerül egy olyan ország képviselőjével, aki megtámadta Ukrajnát, ezzel rontva Chateau Miraval és a színész hírnevét is.

