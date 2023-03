2016-os válása óta nem erősítette meg, hogy lett volna komolyabb kapcsolata. Persze minden hónapban hírbe hozzák valakivel, de ettől függetlenül próbálja nem kiteregetni a magánéletét.

Legutóbb például The Weeknd-del csípték el, aki korábban Bella Hadid és Selena Gomez pasija volt, a zenész pedig egy "Here We Go... Again" című dalt is kiadott, ami rajongói szerint Jolie-ről szól és emiatt sokan arra következtette, hogy valóban történt köztük valami. Bármi is volt, Angelina nem tartotta olyan fontosnak, hogy megossza a világgal, vagy nyilvánosan mutatkozzanak együtt.

Most viszont még az is lehet, hogy megtört a jég, mert valaki olyannal randizik, akivel a rajongók szerint elképesztően összeillenek. t a milliárdos örökössel, David Mayer de Rothschilddel csípték el a napokban, amikor is 3 órán keresztül randevúztak Malibuban.

De kicsoda David Mayer de Rothschild?

A 44 éves, jóképű fickó a hatalmas vagyonnal rendelkezik, ugyanis a Rotschild bankár család örököse. A férfi jó célra használja vagyonát, hiszen amellett, hogy ökológus, 2009-ben a "Klímahős" címet is elnyerte, amit az Egyesült Nemzetek Szervezete ítélt oda neki. A környezetvédő és a színésznő nem hiába töltöttek el 3 órát egy étteremben, biztosan tudtak miről beszélgetni, hiszen mindketten számos fontos ügy mellett állnak ki. Tényleg úgy tűnik, hogy nagyon összeillenek.

szokásához híven letisztult, fekete ruhát viselt magas sarkúval és végre mosolyog! Reméljük ez a mosoly nagyon sokáig kitart!

