Festékkel fújták össze Angelina Jolie gyönyörű ruháját - szuperszexi fotók készültek

A színésznő ennek apropóján látható a Vogue digitális címlapján, a vele készült interjúban pedig több mindent elárult új projektjével és természetesen gyermekeivel kapcsolatban is. Mindezek mellett azonban a címlapra választott egyedi darab mellett sem lehet szó nélkül elmenni. Angelina mint mindig, most is a klasszikus stílushoz nyúlt, egy pici fűszert adva hozzá.

Ez a fűszer, most a művészet volt, pontosabban az, hogy egy hófehér ruhát festék szórókkal tett színessé a fotózás közben. Ezzel is azt a kreatív, utánozhatatlan és megismételhetetlen üzenetet közvetítve, amit maga a márka is akar.

A színésznő az interjúban elárulta, hogy gyermekei segítsége nélkül ezt nehéz lett volna létrehozni. Pax a logó tervezésében vett részt, míg Zahara a márka kialakításában.

tehát nagy dologra készül, ami a jelek szerint már most a figyelem középpontjába került és, amely valóban nagy változást hozhat a divatiparban és az emberek gondolkodásában is.

