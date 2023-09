Mindenkit elvarázsoltak együtt: már nem csak Angelina Jolie, hanem lánya is igazi stílusikon

Az Oscar-díjas színésznő minden gyermekével minőségi időt tölt, támogatja őket, és nagy hangsúlyt fektet a taníttatásukra és a saját kultúrájuk megismerésére is. Brad Pittel ugyan a válásukat követő években sem lett jobb a helyzet, főleg, ami közös gyermekeik nevelését illeti, de a lesifotók alapján Angelina egyedül is képes helytállni.

Olyannyira, hogy minden héten látni külön-külön és együtt is a gyerkőcökkel. Bár a két idősebb örökbefogadott fia, Maddox és Pax már egyetmisták és elkezdték építeni saját életüket, a többiek még most is nagyon sok időt töltenek híres édesanyjukkal.

forrás: Robert Kamau/Getty Images

Legutóbb Vivienne tartott a színésznővel a New York-i JFK repülőtéren, méghozzá most is igazán zseniális, mégis egyszerű szettben. Anya és lánya mindketten szeretik a divatot, de feltűnések nélkül. Vivienne ízlésében észrevehető Angelina visszafogott eleganciája, még úgy is, hogy a saját korosztályának megfelelően öltözködik.

A nude és pasztell árnyalatok kedvelői közé tartozik, akárcsak Jolie. Szereti a kényelmes, mégis jól kombinálható szetteket. A repülőtéren Jolie öves bézs színű ballonkabátot viselt világosszürke felsővel és egy bézs nadrággal, Vivienne pedig converse cipőt, egy bővebb pulcsit és nadrágot.

A 48 éves sztár az elmúlt hetekben több időt töltött Vivienne-nel, ugyanis 15 éves lánya szó szerint neki dolgozik, mint asszisztens a legújabb Broadway musicalében. Így nem kizárt, hogy Viv édesanyja nyomdokaiba lép és szintén rendező lesz belőle.

