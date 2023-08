Ezt csináld utána: Angelina Jolie a világ legegyszerűbb szettjében is végzet asszonya

Angelina Jolie mindig is a lezser elegancia nagyasszonya volt, és ezt most is bizonyította!

Úgy tűnik, hogy A-listás színésznő és rendező lassan, de biztosan családi vállalkozássá alakítja hollywoodi karrierjét. Miután fiai, Maddox és Pax a rendezőasszisztensi részlegen dolgoztak a hamarosan bemutatásra kerülő Vér nélkül című háborús drámafilmjénél, lánya, Vivienne önkéntes asszisztensként lesz mellett a The Outsiders című új Broadway-musicalnél, amelynek Jolie a vezető producere. -t a napokban Manhattan belvárosának Soho negyedében látták Pax-szal, aki a Page Six szerint titokban művészként is dolgozik Embtto néven. A mindig elegáns 48 éves színésznő szuperstílusos szettet villantott és természetesen most sem bonyolította túl a dolgot. Éppen ezért imádjuk. Önmagához hűen tetőtől talpig feketében jelent meg, szettje egy nadrágból és egy hozzá illő blézerből állt, valamint egy csipkével díszített blúzból. Ha öltözködésről van szó, sosem erőlködik. Éppen ezért ő a lezser elegancia koronázatlan királynője! Ha szereted stílusát, ezeket a szetteket is érdemes lekoppintanod: Galéria / 10 kép Angeline Jolie legjobb szettjei Megnézem a galériát Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria imádja a visszafogott csipkét, ez a ruhadarab is tökéletesen állt rajta: Galéria / 4 kép Angelina Jolie csipkében Megnézem a galériát Hogy tetszett a cikk? Egynek jó. Nice job! Imádom!

