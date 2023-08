Legutóbb örökbefogadott fiai egyetemi tanulását segítette, azt megelőzően pedig Zahara lányának saját tervezésű ékszereit igyekezett megismertetni a világgal. Most azonban Vivienne érkezik a sorban, aki 15 évesen elérkezettnek látta az időt, hogy jobban belekóstoljon a showbizniszbe.

A 48 éves Oscar-díjas színésznő New Yorkban mutatkozott együtt legkisebb lányával, akivel mint mindig, most is visszafogottak és elegánsak voltak. Ám, most nem a megjelenésük, hanem sokkal inkább a kettőjükről szóló legfrissebb hír tartja lázban a rajongókat, miszerint Angelina most az 1983-as The Outsiders című film Broadway adaptációjának vezető producere lesz, ezzel együtt pedig lánya lesz az önkéntes asszisztense.

Viv anyámat (Marcheline Bertrand) juttatja eszembe, mivel nem arra koncentrál, hogy a figyelem középpontjában legyen, hanem arra, hogy támogassa a többi alkotót. Nagyon megfontoltan és komolyan foglalkozik a színházzal, és keményen dolgozik azért, hogy a lehető legjobban megértse, hogyan lehet kihozni a munkájából a legjobbat. - mondta a színésznő a egy korábbi nyilatkozatában.

Egy közeli forrás szerint Vivienne imádja a musicaleket, amikre Angelina már kiskora óta viszi őt. Szinte beleivódott a zenés darabok szeretete, ami úgy fest a jövőjére is nagy hatással lesz. De, aki emlékszik, az jól tudja, hogy Vivienne annak idején a Demóna című filmben is feltűnt, mint a kis Csipkerózsika.



