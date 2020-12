Amanda Seyfried majdnem szerepelt a Bosszúállókban - egy főszerepet utasított vissza

Nem sok kellett ahhoz, hogy is a Marvel-univerzum törzsgárdájához tartozzon! A színésznő nemrég elmesélte, eredetileg ő játszotta volna Gamora szerepét. Gamora már A galaxis őrzői-filmekben is kulcsfigura, később pedig a Végtelen háborúban és a Végjátékban is az egyik legfontosabb szerep az övé.

Mi már Zoe Saldana színésznővel láttuk a filmeket, aki tökéletesen alakította Gamorát, és el sem tudjuk képzelni, milyen lett volna a bájos Amandával...

Amanda azért utasította vissza a munkát, mert nem nagyon vágyott a Marvel-univerzumba, ráaádul úgy érezte, A galaxis őrzői nem lesz túl nagy durranás.

Az járt a fejemben, kit érdekel egy film, ami egy beszélő fáról és egy mosómedvéről szól?? Aztán nem lett igazam... - emlékezett a minap a színésznő.

A színésznő hozzátette, a forgatókönyv tetszett neki, egyszerűen csak nem akart szerepelni a filmben. "Az is eszembe jutott, ha befut és hatalmas siker lesz a film, és én szerepeltem benne, Hollywood nem felejti el. Láttam, hogy ez megtörténik másokkal, és arra gondoltam - vajon megéri ez nekem?"- mesélte a sztár, aki egyszerűen csak nem tudott azonosulni egy szuperhős-mozival.

Mi imádtuk Zoe Saldana színésznőt Gamoraként - és szerintünk a rajongók nagy része így van ezzel - így nem bánjuk túlzottan Amanda döntését.

