Meglepetés! Amanda Seyfried másodszor is anyuka lett!

Hollywoodban is vannak ám titkok - Amanda Seyfried terhessége is az volt! A színésznő várandósságáról nem is lehetett tudni, pocakos fotók sem kerültek elő - mostanra pedig kétszeres anyuka lett a Mamma Mia! sztárja!

Másodszor is anyuka lett , a Mamma Mia! színésznője! A filmcsillag nemrég egy kisfiúnak adott életet: ezt férjével közölték a rajongókkal, ám Amanda a terhességét hatalmas titokban tartotta. Se egy pocakos kép, se pletyka a színésznő várandósságáról - Hollywoodban ez azért nem semmi! A világsztár második gyermeke fiú lett, ezt pedig férje, Thomas Sadoski írta meg az INARA szervezet oldalán - ez a szervezet a háborús övezetekben élő gyerekeken próbál segíteni, és a színésznő és férje is évek óta támogatják: lányuk, a hároméves Nina születése óta még elkötelezettebbek az üggyel kapcsolatban. A büszke apuka egy fotót is megosztott a kisfiáról: Ugye, milyen édes? és Sadoski 2017 márciusában házasodtak össze: ekkor a színésznő már 9 hónapos terhes volt. Az elmúlt hónapokat, a karantént a csodásan felújított New York-közeli parasztházukban töltötték, és még mindig ott élnek.