Az agykopogtató módszertől hangos a TikTok: vajon tényleg segít a nyugodt alvásban?

Nincs is jobb, mint egy jó éjszakai alvás, de mintha manapság ez elérhetetlen lenne... Egy 2022-es tanulmány szerint minden hetedik európai ember öt óránál is kevesebbet alszik éjszakánként, ez pedig nem minden, ugyanis az alvásunk minősége is drasztikusan csökken.



Ezek után pedig nem meglepő, hogy az áhított nyolc óra kétségbeesett keresésében egyre többen fordulnak a közösségi médiában felbukkanó alvás hackekhez válaszokért, mi pedig meg is találtuk a legújabbat: készülj fel az agykopogtató trükkre!



Több, mint egymillió megtekintéssel az agykopogtató hack gyorsan a TikTok legnépszerűbb alvási trendjévé vált, és mivel egyre többen törekszünk a boldog, zavartalan alvásra, nem tudunk nem elgondolkodni - vajon tényleg az agykopogtatás lehet a megoldás?

Mi is pontosan az agykopogtatás?

Az agykopogtatás, más néven EFT (Érzelmi Szabadság Technikák) egy olyan technika, amely a kínai orvoslásban gyökerezik. „A test meghatározott pontjainak kopogtatását jelenti, miközben megerősítéseket ismételgetünk" - magyarázza Tyler Woodward, az Eden's Gate egészségügyi és wellness szakértője, majd így folytatja:



„Célja a stressz, a szorongás és a fájdalom enyhítése, valamint a relaxáció és az alvás elősegítése."



Bár az agykopogtatást számos különböző módon lehet végezni, a TikTokon a legtöbben egy konkrét technikát népszerűsítenek.



„A TikTokon található agykopogtatós alvási hack az arc három pontjának, a mellkas két pontjának és a fej egy pontjának kopogtatására összpontosít, olyan megerősítésekkel párosítva, mint például »ellazultam« vagy »elalszom«. Úgy gondolják, hogy ez a kopogtatás oldja a stresszt és a szorongást, míg a megerősítések segítik a relaxációt és az alvás elősegítését” – mondja Woodward.



Egy vírusvideóban, amelyet már több mint 6 millióan láttak, Fouad Boustani, a MentallyGreat alapítója elmagyarázza, hogy az agykopogtatási technikával becsaphatjuk az agyunkat, hogy gyorsabban elaludjunk:



„Az agyunk szeret ritmikus mintákhoz kapcsolódni, így, ha gyors mintát hozunk létre, majd azt lelassítjuk, az képes lelassítani az agyi aktivitást, ami megkönnyíti az alvást" - állítja.



Ezután bemutatja a technikáját, amely szerint gyorsan kopogtat, amit fokozatosan lelassítja a kopogást a lélegzetével együtt.

Akkor most tényleg működik az agykopogtatás?

„Nem feltétlenül működik önmagában" - mondja Kerry Davies, egykori ápolónő és a Sleep Fixer alapítója, majd így folytatja:

„Az viszont biztos, hogy enyhíti a szorongást, ami az alvási álmatlanság egyik fő oka, ezért bátran tanácsolnám ezt a technikát, ha szorongásban és alvásproblémákban szenvedő embernek szeretnék segíteni!"



Davies szerint a mély légzéssel párosuló kopogtató mozdulat nyugtató jeleket küld az agynak. „Kicsit olyan, mint az akupunktúra tűk nélkül. A kínai meridiánpontok megérintésére összpontosítunk. Az ötlet lényege, hogy a test energiája ezeken a meghatározott útvonalakon halad, és az útvonalak bizonyos pontjainak megérintésével stimuláljuk őket és energiát szabadítunk fel."



Azonban, mint a legtöbb TikTok-hack esetében, Woodward figyelmeztet, hogy nem minden videón látható a megfelelő technika. „Alapvető fontosságú, hogy megbízható forrásból kérjünk utasításokat, hogy megtanuljuk a megfelelő technikát az agykopogtatáshoz" - mondja. „Tekintettel arra, hogy ennek a gyakorlatnak többféle megközelítése van, egyes módszerek hatékonyabbnak bizonyulhatnak másoknál. Az is tanácsos, hogy konzultáljon orvosával, mielőtt bármilyen újfajta alvássegítő eszközt beépítene a rutinjába, beleértve az agykopogtatást is.”



Ha olvasnál még az alvásról, akkor katt a galériára!

