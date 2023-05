A SPAR legfrissebb kutatási eredményei megmutatták: megéri a minőséget képviselni

„Vállalatunk számára a vevők kiszolgálásában elsődleges szempont a kiemelkedő színvonal, amelyet különböző tanúsítványokon keresztül független szakmai szervezetek is megerősítenek. Cégünk büszke arra, hogy évről-évre folyamatosan megfelel azoknak a magas elvárásoknak és szigorú követelményeknek, amelyek garantálják, hogy üzleteinkben mindig a legjobb minőségű árucikkek kerülnek a polcokra azokból az élelmiszer-termelő üzemeinkből, logisztikai központjainkból, amelyek megfelelnek a legszigorúbb élelmiszer-biztonsági előírásoknak is. Örömmel tölt el bennünket, hogy ezen törekvésünket a vásárlóink is visszaigazolják, ezt támasztja alá az a felmérés, amelyben a véleményükre és tapasztalataikra kérdeztek rá a megbízott piackutatók” – mondta a Maczelka Márk a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője. A legtöbb tanúsítvány esetében az áruházlánc nemcsak a törvényileg kötelező elvárásokat teljesíti, de önként vállal olyan nemzetközi auditokat is, amelyek még inkább megerősítik a magas minőségre való törekvést.

A SPAR Magyarország megbízásából a Nielsen IQ 2023 elején egy kérdőíves kutatás segítségével készített felmérést azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos a fogyasztók, és ezen belül a SPAR és INTERSPAR vásárlói számára az, hogy az általuk választott kiskereskedelmi lánc rendelkezik-e nemzetközileg elismert minőségbiztosítási tanúsítványokkal. A kutatás eredményei megmutatták, hogy a SPAR-csoport vásárlói alaposabb és mélyebb tudással rendelkeznek a minőségirányítási rendszerek és a vevőközpontúságot garantáló tanúsítványok terén. Az adatokból kiderült, hogy miközben az összes megkérdezett kétharmada tekinti fontosnak, hogy egy szolgáltatás vagy egy árucikk rendelkezik-e nemzetközileg elismert minőségértékeléssel, addig a hazai üzletláncnál vásárlók több mint háromnegyede jelezte vissza: odafigyel ezekre az információkra, és fogyasztóként relevánsnak tartja azokat. A vásárlók fontosnak tartották, hogy az élelmiszerek évszaktól függetlenül megőrizzék a minőségüket a szállítás során, ellenőrzött és komoly elvárásoknak is megfelelő logisztikai központokból kerüljenek ki, vagy hogy a húsáruk és kényelmi ételek olyan üzemekben készüljenek, amelyeket a kötelezően elvárt élelmiszer-biztonsági előírásokon túl független tanúsító szervezet is ellenőriz.

A SPAR és INTERSPAR vásárlók tudatosságát jelzi, hogy miközben az összes megkérdezett kevesebb, mint fele állította magáról, hogy vásárlásait többnyire olyan üzletben végzi, amelyikről biztosan tudja, hogy megfelel az ISO-minősítéseknek, addig az INTERSPAR hipermarketek vásárlói körében ez az arány 56, míg a SPAR szupermarketek vásárlói körében 62 százalékos volt. A SPAR vásárlók 57%-a egyetértett azzal az állítással, mely szerint az ISO minőségirányítási rendszerek segítik a vállalkozásokat, hogy egységesen magas minőségű szolgáltatásokat nyújtsanak. Minden második SPAR és INTERSPAR vásárló hallott már arról a tényről, hogy az ISO minősítést független, akkreditált tanúsító szervezet állítja ki. Zömük, vagyis több mint 80%-uk tisztában volt vele, hogy a SPAR bicskei Regnum Húsüzeme már 2010 óta, míg az üllői SPAR enjoy. convenience üzem 2022 óta rendelkezik ISO szabvánnyal. Ezen kívül azt is tudják a vásárlók, hogy a SPAR-üzleteknek van a minőséget és vevőközpontúságot garantáló ISO-tanúsítványuk.

Amit a SPAR minősítési szabványairól tudni érdemes

A SPAR Magyarország a minőségirányítási folyamatok biztosítása érdekében olyan szabványokat használ, amelyek a leginkább tükrözik az adott területtel kapcsolatos speciális elvárásokat. A fogyasztók számára a független tanúsító szervezetek által ellenőrzött és jóváhagyott minőségirányítási rendszerek működése azt jelenti, hogy a folyamatok és a termékek ellenőrzöttek, így még inkább erősödhet a vásárlók bizalma a vállalat iránt.

Logisztika

A logisztikai folyamatok esetében az IFS Logistics 2.3-as szabvány az áru beérkezésétől az áruházakba történő kiszállításig garantálja a biztonságot és a minőséget nemcsak a SPAR és INTERSPAR áruházak, de a franchise-üzletek vásárlói számára is. Az önként vállalt követelményrendszernek való megfelelés kiépítését a SPAR Magyarország 2013-ban az országban elsőként kezdte el az élelmiszer kiskereskedelmi láncok között, s a tanúsítványt 2022-ben immár 9. alkalommal szerezte meg. 2022-ben is „High level” minősítést szerzett a vállalat mindkét logisztika központja a Quality Austria által végzett auditon: a legmagasabb minősítéshez kellő 95 százalékos megfelelési mutatót a bicskei logisztikai központ 96,4, míg az üllői 97,3%-ra teljesítette. A szabvány 153 követelménypontot tartalmaz az áru beérkeztetéstől a kiszállítás legutolsó mozzanatáig, érintve többek között a felső vezetés felelősségét a folyamatok, a vevőközpontúság vonatkozásában, a minőségi és élelmiszer-biztonsági rendszert, az oktatást, a személyi higiéniát, a méréseket, elemzéseket, fejlesztési irányokat és az élelmiszerek védelmét.

Regnum húsüzem

A bicskei húsüzem 2010 óra rendelkezik ISO tanúsítvánnyal, jelenleg az ISO 22000:2018 van érvényben. A korábbiakhoz hasonlóan ez az audit sem kötelező jellegű, a húsüzem esetében a cél a magas minőség biztosítása. A három évre szóló tanúsítványt évente felügyeleti audit keretében ellenőrzik, majd a hároméves periódus leteltével úgynevezett megújító auditon vesz részt az üzem. Ez a minősítés igazolja a gyártási folyamatok ellenőrzését, a higiéniai- és élelmiszer-biztonsági szempontok betartását, valamint a folyamatos méréseket és vizsgálatokat is magában foglalja.

Kényelmi termékek

Az üllői SPAR enjoy. convenience üzemben majonézes saláták, szendvicsek, szendvicskrémek és hidegtálak összeállítását végzik. Kimagasló eredmény a vállalat életében, hogy a 2018 óta működő egység 2022. novembere óta rendelkezik ISO 22000:2018-as minőségirányítási szabvánnyal, amely biztosítja az élelmiszerbiztonsági veszélyek azonosítását, megelőzését és – adott esetben – azok csökkentését, illetve megszüntetését.

Üzlethálózat és központ

A bicskei cégközpont és a teljes üzlethálózat 2008 óta alkalmaz ISO tanúsítványt, jelenleg ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal és HACCP igazolással rendelkezik valamennyi áruház. E szabvány használata, amelynek középpontjában a vevőközpontúság és a folyamatszemlélet áll, nem kötelező, a SPAR Magyarország a saját minőségi garanciájaként használja. Az auditot évente egy alkalommal a nemzetközileg elismert, független tanúsító vállalat az SGS Hungária Kft. végzi. Legutóbb 2023. februárjában, a SPAR életében 13. alkalommal történt meg sikeresen a vállalat ISO 9001 szerinti minőségirányítási auditja.