Ezerszer hallottuk már, milyen fontos az egészséges önbizalom, de a valóságban ez csak nagyon keveseknél van meg. Sokszor ráadásul nem is tudunk arról, hogy önbizalomhiánnyal küzdünk, miközben a környezetünk igenis látja a jeleket. Ez a teszt rávilágít arra, vajon neked mennyire egészséges a saját magadról alkotott véleményed, úgyhogy csak őszintén!

Kezdődjön a nagy önbizalom TESZT!

1. Kiderül, hogy nyilvánosan kell beszédet tartanod a munkahelyed összes dolgozója előtt. Mit érzel?

A. Nem idegeskedem miatta, jó vagyok a rögtönzésben. Mi lehet a legrosszabb? Nyelvbotlás?

C. Eleinte nem izgulok, de előtte lévő nap már nem is alszom, olyan ideges vagyok, hogy ciki leszek.

B. Izgulok, de csak annyira, mint egy vizsga előtt. Közben már teljesen feloldódom, utólag még örülök is a lehetőségnek!

D. Már a gondolattól is gyomoridegem van! Őszintén felmerül bennem, hogy inkább felmondok.

2. Elmész egy házibuliba, de amikor megérkezel, szembesülsz azzal, hogy egyetlen ismerősöd sincs még ott. Mit csinálsz?

C. Leülök az egyik sarokba, és úgy teszek, mint akinek fontos csetelni valója van a telefonján.

D. Úgy teszek, mint akinek sürgős hívása van, és odakint várakozom, hátha megérkezik valamelyik ismerősöm.

A. Becsatlakozom mások beszélgetésébe, és ismerkedni kezdtek! Elvégre mindenki ezért jött.

B. Öntök egy italt, és megpróbálok valakivel szóba elegyedni, aki szintén egyedül van.

3. Ma van az első munkanapod, és a főnök feltesz egy kérdést a meetingen, amire szerinted tudod a választ. Mit teszel?

B. Ha senki sem reagál, válaszolok én, de előtte gyorsan átgondolom még kétszer, hogy tuti jó lesz-e.

A. Elmondom a választ, hiszen biztos vagyok benne, hogy ez a helyes, és legalább szerzek egy jó pontot a főnöknél.

D. Nem mondok semmit, mert könnyen lehet, hogy butaságot gondolok. Nem akarok beégni az első napon!

C. Csendben maradok, majd amikor a főnök megválaszolja magának a kérdést, hevesen bólogatok. Ebből talán sejti, hogy én tudtam!

4. Állásinterjúra mész. Milyen érzések kavarognak benned?

D. Utálom az állásinterjúkat, mire megérkezem, már olyan ideges vagyok, hogy a hangom is remeg, nemcsak a kezem.

A. Semmi extra, nem szoktam izgulni, mert ilyenkor nincs mit veszíteni. Amúgy is imádni fognak!

B. Stresszel a dolog, de közben izgalmas kihívásnak is érzem, ami a jövőmet változtathatja meg.

C. Izgulok, és biztosra veszem, hogy mondani fogok emiatt pár hülyeséget, de igyekszem ezt elrejteni.

5. Mit éreznél, ha veled akarna valaki interjút készíteni?

A. Nagyon jól esne, rögtön igent mondanék! Sok mindent tudnék mesélni!

B. Kicsit zavarban lennék, de büszkeséggel töltene el, hogy rám gondolt.

C. Furcsán érintene, napokig gondolkodnék, mit meséljek magamról, mert nem vagyok annyira izgalmas.

D. Nemet mondanék, mert úgy vélem, nincs miért interjúzni velem.

6. Őszintén: szerinted jól nézel ki?

B. Tudnék mit változtatni, de összességében nincs problémám magammal, szerintem jól nézek ki.

A. Igen, abszolút elégedett vagyok a külsőmmel. De tettem is érte!

C. Jó pár dolgot átalakítanék magamon, de már nagyjából elfogadtam a külsőmet. Átlagosnak tartom magam.

D. Nem, sosem voltam elégedett magammal, sok emberrel cserélnék!

7. Volt már olyan, hogy te tetted meg az első lépést, amikor megtetszett valaki?

B. Igen, de azért egyáltalán nem jellemző.

C. Nem, de ha nagyon-nagyon tetszene valaki, lehet, hogy megtenném.

D. Nem, azt gondolnám, ha ő nem lép, akkor biztos nem viszonozná, elutasításra pedig nem vágyom.

A. Persze, nem is egyszer!

8. Megtetszik egy, a tiéddel teljesen ellentétes frizura. Bevállalod?

C. Nem hiszem, túl nagy változás lenne. Végül biztos, hogy valamilyen arany középutat választanék.

B. Talán, ha a barátaim is azt mondják, hogy jól állna.

A. Ha tetszik, mindenképpen! Az a lényeg, hogy jól érezzem magam a bőrömben, a változás pedig gyönyörködtet.

D. Nem, eljátszom a gondolattal, de ennyi. Tuti, hogy megbánnám a végeredményt, nem is állna jól.

9. A főnököd azt mondja, hogy valamit nem jól csináltál, pedig biztos vagy benne, hogy igen. Mit teszel?

D. Elnézést kérek tőle, és megígérem, hogy nem lesz többé ilyen. Még akkor is, ha magamban úgy vélem, hogy nekem volt igazam.

A. Elmondom neki, hogy 100%-ig jól csináltam, és kérem, hogy beszéljük át tüzetesen, mert be akarom bizonyítani az igazamat.

B. Megpróbálom elmondani neki, hogy szerintem miért volt jó, de nem állok le veszekedni vele.

C. Megkérdezem, hogy mit kellett volna másképp csinálnom, hátha tényleg én hibáztam. Ha ugyanazt csináltuk, úgyis látni fogja.

10. Medencés buliba hívnak, mennyire érzed magad komfortosan fürdőruhában?

A. Nincs problémám, jól érzem magam a bőrömben. Nem jönnék zavarba, sőt, szívesen mutatom meg az alakomat.

D. Nem csobbannék, túl szégyellős vagyok, nem vetkőznék le fürdőruhára ennyi ember előtt. A lábamat lógatnám a vízbe!

B. Eleinte kicsit zavarban lennék, de ha mindenki fürdőruhában van, hamar elmúlna.

C. A medencében ellennék, de amint kilépnék, villámgyorsan bugyolálnám be magam törölközőbe.

A cikk eredetileg a JOY magazin 2022/05. számában jelent meg.