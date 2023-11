A rajongók felháborodtak: a királyi család nyilvánosan alázta meg Harry herceget

Néhány évvel ezelőtt még példaértékű volt Harry herceg és Vilmos herceg kapcsolata, ma viszont már szívszorítónak tűnik az, hogy a két testvér nem áll szóba egymással, ráadásul gyermekeik sem találkoznak egymással soha.



Ez persze annak köszönhető, hogy Harry úgy döntött, hogy lemond a királyi kötelezettségeiről, és feleségével, Meghannel mindent hátrahagyva inkább Amerikába költöznek. A házaspár folyamatos és nyilvános panaszkodása a királyi családról persze szintén hatalmas forrása az ellentétnek, a dolog pedig úgy tűnik, hogy nem javul, sőt...



A minap ugyanis megrendezésre került a Festival of Remembrance esemény, amelyet az Egyesült Királyságból és a Nemzetközösségből származó elesett katonák tiszteletére rendeznek meg minden évben, az eseményre azonban Harry nem kapott meghívást.



Ha pedig még ez sem lenne elég, történt egy még kínosabb dolog is az eseményen, ugyanis a királyi család elismerte az Invictus Games fontosságát és erejét, de meg sem említették Harry nevét, aki egyébként 2014-ben hozta létre a játékokat, azóta pedig ráadásul az arca is.



Persze az emberek ezt már nem hagyták szó nélkül, az egykori Twittert (új nevén X) ugyanis elárasztották a kommentek azzal kapcsolatban, hogy a királyi család így megalázta Harryt, ráadásul nyilvánosan:



„Bármit is gondolunk a királyi családról, Harry herceg volt az, aki megalapította az Invictus Games nevű eseményt, amely számos sebesült katonának segített, ezt pedig soha nem fogjuk elfelejteni! Köszönjük!”



„Ez nagyon furcsa, a királyi család kitörölte az életéből Harryt? Legalább megemlítették volna a nevét az Invictus Games kapcsán!”



„Nem jó taktika, hogy a királyi család nem vesz tudomást Harry létezéséről, ez kegyetlen... Így soha nem fog megoldódnak közöttük a viszály!”

