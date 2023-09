7 tipp, hogy egyszerűen felturbózd az energiaszinted ősszel

Sajnos a legújabb kutatások szerint globális "fáradékonysági járvány" dúl, és világszerte egyre többen keresik fel az orvost olyan általános tünetekkel, mint az aluszékonyság, állandó enerváltság, kedvetlenség, amihez pedig gyakran olyan ellentmondásos panaszok is társulnak, mint az álmatlanság, vagy épp az ingadozó hangulat. Szerencsére mindenre van megoldás, és már nagyon apró változtatásokkal is sokat lehet lendíteni az energiaszinten.

Azonban, mielőtt belemennénk a részletekbe, először is nézzük meg, hogy pontosan mit is jelent az energiaszint?

Az energia és az egészség elválaszthatatlanul összefügg, és az energia szabályozható, ha tudod, hogyan vitalizáld önmagadat. Fontos tudni, hogy minden embernek eltérő a saját érzékelt energiaszintje, tehát ez egy szubjektív dolog, amit számos tényező befolyásol, kezdve attól, hogy mennyire alszol jól, mennyit mozogsz, mennyire folytatsz aktív életmódot, és hogyan kezeled a stresszt. Azt is fontos szem előtt tartanod, hogy létezik egy olyan határ, amikor már annyira legyengültnek és kimerültnek érzed magad, hogy érdemes valóban felkeresned egy szakembert, és egy alapos kivizsgálásra bejelentkezni.

forrás: Getty Images

1. Ébredés után irány a friss levegő: ne a kávéfőzőhöz, hanem az ablakhoz indulj, amint kikeltél az ágyból, tárd ki, és szívj be jó mélyen 2-3 lélegzetvételnyi friss levegőt!



2. Várj egy órát a kávéval: belgyógyászok szerint érdemes legalább 60 percet várni ébredés után az első adag koffeinlöket elfogyasztásával, ugyanis a szervezet saját bioritmusa sokkal jobban beindul magától, mintha kapna egy kis extra löketet.



3. Végezz légzőgyakorlatokat: a szokásos reggeli rutin kialakítását kezdd megreformálni azzal, hogy addig ki sem teszed a lábad az ágyból, amíg nem végeztél néhány légzőgyakorlatot. Eleinte maradj is fekve, és szívd be jó mélyen, a rekeszizmokba a levegőt, majd tartsd bent néhány másodpercig és jó erősen fújd ki! Ezt ismételd meg párszor, majd folytasd ülve is, és csak ezek után bújj bele a papucsba.



4. Tápláld a tested energetizáló ételekkel: unalomig lehetne ismételni, hogy mennyire fontos a teljes értékű táplálkozás, de ahogy az autó sem működik megfelelő mennyiségű (és minőségű) üzemanyag nélkül, úgy a szervezet sem. Például egy diéta során ezért érezheted magad joggal fáradékonyabbnak. Egyél rendszeresen, és figyelj a kiegyensúlyozott szénhidrátbevitelre is, hiszen ez az energiaháztartás kulcsa.



5. Sziesztázz: vannak dolgok, amiket nagyon irigyelhetünk a mediterrán országokban élők szokásai közül (a csodás tengerpartjuk mellett), de tény, hogy az olaszok, a görögök, vagy a spanyolok tudhatnak valamit, hiszen náluk minden délután a sziesztával veszi kezdetét. Persze valószínű furcsán nézne rád a főnököd, ha holnaptól 12-től 15 óráig szundiznál egyet, de vesd be a bűvös 20 perces szabályt! Kutatók szerint ugyanis 20 percnyi csendes pihenő akár 10-15%-kal növelheti az aktuális energiaszintet! Egy próbát megér.



6. Változtass az időbeosztásodon: mindig estére hagyod a sportot, és ezért sokszor inkább elhagyod? Próbáld ki, hogy reggel mozogsz, a korai órákban ugyanis sokkal aktívabbak és frissebbek még a sejtek. Szoktasd hozzá magadat fokozatosan a korán keléshez, ha elsőre ijesztőnek tűnik. Állítsd be csak 20 perccel hamarabbra a megszokottól az órát, és használd ki az időt arra, hogy például olvasol, vagy nyelvet tanulsz. Idővel, ha már megszoktad, és akár 60 perccel is előbb fel tudsz kelni, akkor már megéri futni egyet. Nem fogod megbánni, ha sportolás közben ér a napfelkelte.



7. Fogyassz vitaminokat: kutatók szerint C-, D-vitaminokat és Omega-3-at az év minden napján érdemes szedni, de az őszi-téli vírusos időkben különösen. Ha mást nem is, de ezeket fogyaszd rendszeresen.

Ha pedig az energiaszinted már újra a régi, akkor itt az idő, hogy a lakásodban is rendet tegyél, már ami az otthonodban rejlő energiákat illeti.



