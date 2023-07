Bár minden kapcsolatban vannak hullámvölgyek, vannak jelek, amik mellett jobb, ha nem mész el! Elmondjuk, milyen előjelei vannak annak, ha a párod már inkább behúzná maga mögött az ajtót.

Nem tesz erőfeszítéseket



Ahhoz, hogy egy kapcsolat működjön, mindkét félnek energiát és időt kell rá szánnia. Kompromisszumokat kell hozni mindkettőtöknek - ami nem egyenlő a megalkuvással -, de ha azt veszed észre, hogy kizárólag te próbálsz igazodni a párodhoz, az biztosan nincs rendjén. Ha már a közös ünnepek is kezdenek kikopni a mindennapjaitokból, és apró gesztusok sincsenek, amikkel kedveskedik neked, akkor itt az ideje egy beszélgetésnek.



Minden nap egy küzdelem



Minden pár összekülönbözik időnként, de, ha a kisebb viták gyakran fordulnak át veszekedésbe, az semmiképp sem jó. A vita és a veszekedés között minőségi különbség van: vita közben az adott probléma megoldására fókuszálunk, veszekedéskor pedig a feszültség levezetése a lényeg. Azt előbbi építheti a kapcsolatot, az utóbbi rombolja.



Alig kommunikál veled



Felhívod, és nem veszi fel a telefont, üzensz, és válasz nélkül maradsz? Ha párod leredukálta a kommunikációt, akkor érdemes elgondolkodnod azon, hogy ez miért történhetett. Ha valaki nem biztos a kapcsolatában, akkor előfordulhat, hogy leépíti a kommunikációt, mert nem tudja, hogyan adja a másik tudtára a kételyeit. Ha ezt tapasztalod, kezdeményezz beszélgetést, járj a végére!



Nincsenek közös tervei veled



Egy jól működő kapcsolat fejlődik, idővel közös terveket szőttök, azonban, ha már egy ideje azt érzed, nem tudtok egyről a kettőre lépni, az annak a jele lehet, hogy valami nem stimmel. Ha a közös tervekről már szó sem esik, akár még csak a nyaralás szintjén sem, akkor jobb, ha megkérdezed, miért kerüli ezt a témát.



Mindig a barátait helyezi előtérbe



A barátok fontos szerepet töltenek be mindenki életében, és kell is, hogy legyen időd neked is és a párodnak rájuk. Az viszont, amikor valaki mindent a baráti programjaihoz igazít, és bármikor ugrásra kész, figyelmeztető jel. Ha te folyton a második helyre szorulsz vissza, egyensúlyról biztosan nem beszélhetünk. Ha ezt tapasztalod, add a párod tudtára, mit érzel akkor, amikor rendszeresen a második vagy – a reakciója sok mindent elárulhat.



Már nincsenek meghitt pillanataitok



Ha a kapcsolatodban az intimitást inkább az egymás heccelése, a haveri ugratás váltotta fel, az egyértelmű jele annak, hogy valami nincs rendben. Ahhoz, hogy egy kapcsolat tartós legyen, fontos életben tartani a szikrát, és ha ebben egyedül maradtál, akkor azt akár vészjelzésnek is veheted. Először próbálj meg te egy kis romantikát vinni a mindennapokba, hogy emlékeztesd rá, nem a haverja vagy, de ha nem vevő rá, érdemes kicsit elbeszélgetnetek.



Kerül



A szakítás sohasem könnyű, és vannak, akik úgy gondolják, mindezt túl nehéz szavakba önteni, és inkább ki sem mondják. Helyette kevesebbet találkoznak veled, és még véletlen sem kommunikálják azt, hogy gond van. Mély hallgatásba burkolóznak, és eltűnnek, mint az a bizonyos szürke szamár a ködben. Ha a párod mostanában sűrűn lemondja a programjaitokat, és mindig témát vált, amikor megpróbálnál vele komoly dolgokról beszélni, akkor érdemes nyíltan rákérdezned, mi a helyzet kettőtökkel.



