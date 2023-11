7 étel, ami lelassítja az öregedést: az agyműködésre és a bőrre is csodás hatással bírnak

Lassítani az öregedést? Lehetséges!

Az öregedés életünk természetes része, amelyet a tudomány mai állása szerint megállítani nem, de azért lassítani lehet: az étrendünk és az életmódunk ugyanis jelentősen befolyásolja, hogy a sejtjeink milyen gyorsan öregszenek.

Bizonyított tény, hogy a test öregedése a káros szabadgyökök képződésével van összefüggésben. Ezt a folyamatot pedig elősegíti a stressz, a fizikai, mentális, lelki leterheltség, a káros szenvedélyek – a dohányzás, a rendszeres alkoholfogyasztás – az egészségtelen táplálkozás és a kevés alvás is. Ezért is fontos, hogy olyan ételeket fogyasszunk, melyek antioxidánsokat tartalmaznak, azok ugyanis képesek semlegesíteni az öregedésért és számtalan betegség kialakulásáért felelős káros molekulákat.

Az izraeli Ben-Gurion Egyetem szakemberei 2022-ben álltak elő egy tanulmánnyal, amiben nem kevesebbet állítanak, minthogy megtalálták azt az étrendet, ami lassítja az öregedést. A 18 hónapos vizsgálatba 300 személyt vontak be. Az egyetem munkatársai eredményeiket 2022 januárjában tették közzé a The American Journal of Clinical Nutrition folyóiratban és a sciencedaily.com-on is.

forrás: Pixabay/geralt Megfelelő táplálkozással és bizonyos ételekkel ma már bizonyítottan lassítható az öregedés.

A kísérletben részt vevő 31 és 82 év közötti nőket és férfiakat három csoportra osztották: az első csoportot az általánosságban egészségesen étkezők alkották, a másodikat a mediterrán étrend szerint táplálkozók, a harmadikat pedig az úgynevezett zöld mediterrán étrendet követők.

A zöld mediterrán étrend követői (a halban, zöldségben, gyümölcsben gazdag mediterrán étrendhez képest) naponta 3-4 bögre zöld teát, valamint dióféléket is kaptak nagyobb mennyiségben, ezzel szemben kevés vörös és feldolgozott hús került a tányérjukra. Az MRI-vizsgálat során elsősorban az agyi atrófiára, vagyis az agysorvadásra utaló markereket figyelték, mivel ezek értékei a kor előrehaladtával jelentősen romlanak.

A kutatók a 18 hónap végén azt vették észre, hogy a zöld mediterrán diétát követőknél ezen markerek sokkal jobb értékeket mutattak, mint a másik két csoportnál. Úgy tűnik, egy egyszerű és biztos módja a kor előrehaladtával jelentkező, úgynevezett neurodegeneratív betegségek, mint például az Alzheimer-kór késleltetésének a zöld mediterrán diéta.

Mitől egészséges egy étel?

A kutatók szerint azok az ételek tartanak bennünket fitten, fiatalon és egészségesen, amelyek bővelkednek vitaminokban, ásványi anyagokban, antioxidánsokban, aminosavakban és a legfontosabb tápanyagokban.

forrás: Pixabay/silviarita Azok az ételek lassítják az öregedést, amelyek tele vannak vitaminokkal, ásványi anyagokkal és antioxidánsokkal.

Mutatunk 7 olyan ételt, ami maximálisan megfelel ezeknek a kritériumoknak, ezért érdemes őket gyakran fogyasztani, ha szeretnénk késleltetni testünk, memóriánk, bőrünk öregedését!

