Dübörög a rózsaszín láz: 6 kihagyhatatlan nyári cipő, amitől te is Barbie-nak érezheted magad

A várva várt Barbie film miatt egyáltalán nem meglepő, ha rózsaszínben látod jelenleg az egész világot, hiszen a pink elárasztott MINDENT. Nem csupán a beauty trendekre van ugyanis jelenleg hatalmas hatással, de a divat világába is beszivárgott, így nem tudsz úgy bemenni egy ruhaboltba, hogy ne találd szembe magad a rózsaszín minden árnyalatával, legyen szó felsőkről, nadrágokról, táskákról és persze cipőkről.



Ráadásul, mióta látjuk, hogy Margot Robbie milyen elképesztően stílusosan öltözik fel minden egyes alkalommal, amikor a Barbie filmet promózza, úgy döntöttünk, hogy szerzünk tőle egy kis inspirációt, és megkeressük a nyár legtrendibb, egyben legcukibb pink cipőit, amelyek még egy egyszerű szettet is mesebelivé varázsolnak. Mutatjuk is, milyen cipőkre gondoltunk pontosan:

Pink sneaker

Minden nőnek szüksége van egy kényelmes és extra praktikus sneakerre, ha pedig már válogatunk közöttük, akkor miért ne voksolhatnánk egy igazán csajos, rózsaszín darabra? Ráadásul ez a lábbeli még egy farmer + ing kombóval is tökéletes, főleg, ha bele akarsz csempészni az otufitbe egy kis vidámságot és színt.

Platformos Barbie

Ezek a gyönyörű, platformos cipő a nyár igazi slágere, hiszen egy könnyed, elegáns ruhával felvéve úgy érezhetjük magunkat, mintha hercegnők lennénk. Arról már nem is beszélve, hogy optikailag mennyire képesek megnyújtani a lábainkat, hogy magabiztosan sétáljunk a városban a legrövidebb virágos ruhánkban.

Rózsaszín balerina

Ha valami kényelmesre vágysz, de mégis fontos számodra, hogy a végeredmény elegáns legyen, akkor egyértelműen EZ a balerina a tökéletes a számodra. Néha még Barbie is vehet fel lapos cipőt, főleg, ha az ennyire sikkes!

Magassarkú papucs pinkkel felturbózva

Már tavaly is mindenki imádta a magassarkú papucsokat, most viszont már mondhatni elengedhetetlen darab a gardróbodból. Ha pedig egy pink színűre esik a választásod, akkor nem csak esküvőkre indulhatsz el otthonról, mint vendég, de akár ebben is mehetsz a moziba, hogy megnézd a Barbie filmet!

