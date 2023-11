6 különleges hely Magyarországon, ahova idén ősszel érdemes ellátogatni

A nyári időszakban szeretnek a legtöbben utazni és pihenni, pedig ősszel és télen is csodás a természet, így ilyenkor is érdemes útra kelni. Nem kell ahhoz elhagyni a határokat, hogy jól érezd magad és kipihend a hétköznap fáradalmait, hiszen Magyarországon rengeteg különleges hely és program közül választhatsz, így biztosan megtalálod majd a hozzád legjobban illőt.

Most pedig szuper hírünk van, ha szeretnél egy kicsit ellazulni, ugyanis november 9-12. között a jön a JOY-Napok, ami alatt kedvezményesen foglalhatsz bizonyos szálláshelyeken. Persze nemcsak ezért érdemes részt venni a kuponozásban, hanem azért is, mert most minden vágyadat valóra válthatod, ráadásul spórolsz is közben. Több száz kupon áll ugyanis a rendelkezésedre és akár 70% kedvezménnyel is vásárolhatsz. Ne maradj le az akcióról, hiszen #spórolnimenő.

Máris mutatjuk, hova érdemes ellátogatnod idén ősszel!

Ha a fővárosban maradnál

Budapestet akkor is érdemes turista szemmel felfedezni, ha történetesen itt laksz, hiszen folyamatosan megújul és mindig új programlehetőségeket nyújt. Ha egy hétvégét töltesz itt, akkor kihagyhatatlan számodra a Budai Vár, a Parlament, a nemrég újra átadott Széchenyi Lánchíd, a Szent István Bazilika – hogy a teljesség igénye nélkül néhány helyet megemlítsünk.

JOY-TIPP: A legújabb látványosságok közé tartozik a Madame Tussauds múzeum, ahol felfedezheted a hírességek varázslatos világát. Találkozhatsz többek között a néhai Erzsébet királynő vagy épp David Beckham viaszmásával. A legjobb pedig, hogy a JOY-Napok alatt 20% kedvezménnyel csaphatsz le a belépőjegyekre helyszíni és online vásárlás esetén.

A gyógyvíz otthonában

Harkány a magyar-horvát határtól nem messze, Pécstől 30 km-re délre fekszik és egyedülálló, kénes gyógyvízzel rendelkezik. Érdemes a környéket is bebarangolni, a siklósi vár 800 éve épült és az egyik legjelentősebb magyar reneszánsz építmény. Villányban Bormúzeumot, Palkonyán pedig présházakat találsz.

JOY-TIPP: A Villány-hegység lábánál pedig a Dráva Hotel Thermal Resort fekszik, közvetlenül a Strand- és Gyógyfürdő mellett. Érdemes itt megszállni, ha a környéken jársz, ugyanis 88 elegáns szobából és 5 szobakategóriából választhatsz, az 50%-os kupont pedig november 9-től december 20-ig használhatod fel. A kupon a meghirdetett csomagajánlatokra nem érvényes és más akciókkal nem vonható össze.

Keleti kényelem

Debrecenben számos érdekes látnivalót találsz, az Aquaticum Debrecen Strandot 2020 nyarán nyitották, de ha a strandolás nem a te műfajod, akkor is találsz magadnak itt bőven programot. Látogass el a Nagyerdei parkba, a Déri Múzeumba és a helyi zsinagógákat se hagyd ki.

JOY-TIPP: De megtapasztalhatod a valódi luxusérzést és az exkluzivitást, ha megszállsz a Hotel Divinus Superior szállodában, melynek 2022 végén újult meg teljesen a wellness részlege, amely közel 1000 négyzetméteren várja az ide látogatókat. Fitnesztermet, játéktermet, gyermekjátszót és négy rendezvénytermet is találsz a 149 szobás épületkomplexumban. A JOY-Napok alatt pedig 2 fős, 2 éjszakás, félpanziós szállás foglalására van lehetőséged 15% kedvezménnyel.

Romantikus elvonulás

Az Egri járásban található Noszvaj a Bükk mellett fekszik, többek között Cserépfalu, Szomolya és Bogács veszi körül. A romantikus vidék számos érdekes látnivalóval vár, a barlanglakások, a De la Motte kastély, a Galassy kripta csak néhány ezek közül, amelyek rengeteg kíváncsi szemet vonzanak évente.

JOY-TIPP: Ha a szállodák helyett jobban szereted a természetközeli, elvonulós szálláshelyeket, mint mondjuk a faházakat, amik gombamód szaporodtak el az utóbbi hónapokban, akkor erre is adunk egy tuti tippet. A Treehouses faházai Noszvajon és a balaton-felvidéki Kapolcson is várnak, hogy romantikus napokat tölts el bennük. Nemcsak hétköznap és hétvégén tudsz 25% kedvezménnyel foglalni, de akár hosszú lejáratú vouchereket is vásárolhatsz kedvezményesen, hogy később is élvezhesd az erdő nyújtotta luxus pihenést.

Balatoni barangolások

A Balaton egész évben csodás látványt nyújt, Keszthely pedig kétségkívül az egyik ékköve a magyar tengernek. Nemcsak a természet miatt érdemes ellátogatni erre a térségre, hanem a múzeumok és a Festetics-örökség miatt is. A szomszédban található Hévíz és az itt található tó ősszel és télen is elvarázsol a szépségével.

JOY-TIPP: Szálláshelyként az egyik legjobb választás a megújult Hotel Helikon Superior lehet, amely 176 szobával, óriási wellness részleggel, fitneszteremmel, gyermek- és családbarát programokkal vár. Romantikus és gyönyörű helyszín, ahonnan rálátsz a csodás Balatonra. Ideje meglepned a pasid egy exkluzív élménnyel a JOY-Napok alatt 20% kedvezménnyel.

A Balatonnál maradva, az északi részén fekvő Tihany is egy külön ékszerdoboznak számít, aki egyszer ide ellátogat, az biztosan visszavágyik a jövőben is. Különleges hangulattal, mesés kis utcákkal, egyedülálló Apátsággal és egyedi balatoni panorámával vár a város, ami nyáron a levenduláról is ismert.

JOY-TIPP: 3 éjszaka foglalása esetén a 4. ajándékba kapod, ha JOY-Napok kuponnal foglalsz a Tihanyban található ART Trend Luxury Villába. Sétatávolságra találod innen a város legjobb éttermeit, kulturális helyszíneit, a strandot és a kikötőt. A szálláshely ráadásul az észak-olaszországi villák hangulatát idézi, kell ennél romantikusabb?

