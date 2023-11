A sztárvilág sok esetben nagyon titokzatos, hiszen nem tudhatjuk, hogy ki, miért hozza meg a döntéseit, ráadásul a kép, ami kialakul bennünk bizonyos hírességekről, lehet, hogy teljesen hamis és csak a menedzserek által kreált.



Biztos, hogy veled is előfordult már, hogy azon gondolkoztál egy jól kinéző sztárpárról, hogy a kapcsolatuk nem lehet valódi, mert van valami egészen fura érzésed azzal kapcsolatban, ahogyan egymásra néznek, és ahogy pont mindig olyan helyen jelennek meg, ahol rengeteg fotós várja őket. Hidd el, hogy igazán meglepődnél, ha megtudnád, hány olyan sztár van, aki csak azért jött össze egy másik hírességgel, hogy mindenki rájuk figyeljen, ez pedig fellendítse a karrierjét vagy egy projektjét...



Nick Lachey és Kim Kardashian pont ilyen volt. A pár 2006-ban kezdett randizni egymással, abban az időben, amikor az emberek nem tudták még, hogy ki is az a Kim Kardashian, Nicket viszont már az egész világ ismerte. Végül sok évvel később, 2019-ben maga Nick Lachey árulta el az igazságot egy tévéműsorban:



„Az egyik randinkon elmentünk moziba, senki nem követett minket, tehát senki nem is tudta, hogy ott vagyunk. Érdekes módon pont amikor kijöttünk a moziból, ott volt hirtelen legalább 30 fotós, akik mind ránk vártak... Mondjuk úgy, hogy vannak olyan emberek, akik nagyon értenek ehhez a hollywoodi játékhoz...”



Ezzel Nick egyértelműen Kimre, és még inkább édesanyjára, Kris Jennerre célzott, aki mesteri módon érte el, hogy mindegyik lánya sikeres legyen.

Persze szerencsére vannak olyan sztárpárok is, akik bebizonyították, hogy léteznek hosszú kapcsolatok Hollywoodban!

